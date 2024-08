Refredats d'estiu

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Quan pensem en refredats, el primer que ens ve al cap és la tardor o l’hivern, quan les temperatures són més baixes. No obstant això, els refredats a l’estiu són més habituals del que podríem pensar. Hi ha diversos factors que contribueixen a la seva aparició:

1. Canvis bruscos de temperatura. Les transicions freqüents entre ambients molt calorosos a l’exterior i ambients molt frescos a l’interior, principalment a causa de l’ús de l’aire condicionat, poden debilitar el sistema immunitari i fer-nos més susceptibles a les infeccions. Els aparells de climatització assequen l’aire, fet que pot irritar les vies respiratòries i facilitar l’entrada de virus. A més, poden ser una font de propagació de microorganismes si no es mantenen i netegen adequadament.

2. Defenses més baixes. Durant l’estiu, és fàcil caure en hàbits poc saludables, com mala alimentació, excés d’alcohol o descans insuficient. Aquest cúmul de factors pot debilitar el sistema immunitari i fer-nos propensos a les infeccions.

3. Viatges i aglomeracions. Les vacances d’estiu sovint impliquen viatges i la convivència amb grups nombrosos de persones en aeroports, estacions, restaurants... tot plegat facilita la transmissió de virus.

Tot i que els refredats són difícils d’evitar completament, hi ha mesures que es poden prendre per reduir-ne el risc:

1. Mantenir una bona higiene. Rentar-nos les mans freqüentment amb sabó i aigua durant almenys 20 segons, i evitar tocar-nos la cara, especialment els ulls, el nas i la boca, amb les mans no rentades.

2. Cuidar el sistema immunitari. Mantenir una dieta equilibrada, rica en fruites i verdures que aportin vitamines i minerals; dormir entre 7 i 9 hores cada nit; i hidratar-nos bé, especialment en els dies més calorosos.

3. Evitar els canvis sobtats de temperatura. Ajustar l’aire condicionat a una temperatura moderada i no exposar-nos directament al flux d’aire fred, i portar sempre una jaqueta lleugera o una bufanda per protegir-nos del fred en espais amb aire condicionat intens.

En cas de contraure un refredat a l’estiu, els tractaments són similars als que apliquem durant l’hivern. Es recomana dormir i descansar tant com sigui possible perquè el cos pugui combatre la infecció, beure molta aigua, sucs de fruita, i infusions per mantenir-nos hidratats i ajudar a descongestionar les vies respiratòries, i prendre analgèsics com el paracetamol o l’ibuprofèn per alleujar els símptomes. Els descongestionants i els antihistamínics també poden combatre la congestió nasal.