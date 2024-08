Solucions antimosquits

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els mosquits són una amenaça omnipresent en moltes regions del món, capaços de transmetre malalties greus com el dengue, la malària, el Zika o la febre groga. Si viatgem a algun país hi ha risc de contraure alguna d’aquestes afeccions, la protecció contra les picades és essencial.

Hi ha diversos tipus de repel·lents disponibles, cadascun amb característiques pròpies. Entre els repel·lents químics més coneguts hi ha el DEET, que és àmpliament utilitzat i pot oferir protecció durant diverses hores, depenent de la concentració. Altres productes molt populars són la picaridina, similar al DEET en eficàcia, però menys agressiva per a la pell, o l’IR3535.

A més dels repel·lents químics, també hi ha opcions naturals. L’oli de llimona-eucaliptus o el PMD són els més utilitzats. Altres opcions naturals inclouen l’oli de citronel·la –tot i que la defensa que proporciona és més limitada i de curta durada– i l’oli de soja, que ofereix una protecció de caràcter moderat.

L’ús correcte dels repel·lents de mosquits és clau per a la seva eficàcia. Quan s’apliquen a la pell, és important cobrir les àrees descobertes i evitar el contacte amb els ulls, la boca i les ferides obertes. També existeixen certs repel·lents, com la permetrina, que es posen a la roba i l’equipament, que ofereix una protecció addicional sense necessitat que el producte entri en contacte directe amb el cos. Els repel·lents naturals, tot i ser una opció segura, solen tenir una durada més curta i poden requerir aplicacions més freqüents.

La millor manera de protegir-se contra els mosquits és utilitzar els repel·lents especialment en els moments del dia en què els insectes són més actius, com a l’alba i al capvespre. També és crucial en zones de risc, especialment en àrees tropicals conegudes per la presència de malalties transmeses per mosquits. Durant activitats a l’aire lliure, especialment en zones amb molta vegetació o a prop d’aigua estancada, l’ús de repel·lents és indispensable.

En el cas d’infants i dones embarassades, cal prendre precaucions addicionals i llegir bé els prospectes dels productes. Els repel·lents amb DEET i picaridina són generalment considerats segurs per a nens a partir dels dos mesos. Si apareixen reaccions al·lèrgiques als components, cal interrompre immediatament l’ús del producte i acudir al metge si és necessari. També és important recordar que no s’ha de combinar l’ús de repel·lents amb protectors solars en la mateixa aplicació; si hem d’utilitzar tots dos, primer s’aplica el protector solar i després el repel·lent.