La meva feina ja no és el que era (I)

Cada vegada em trobo amb més persones a la meva consulta que comenten que se senten malament perquè a la seva feina hi ha manca d’empatia per part dels seus caps directes, o bé dels directius de l’empresa, o d’algun company que els fa la vida molt difícil.

Per què hi ha aquesta sensació? Per què em trobo amb més gent que pensa que fins fa poc estava a la feina de la seva vida i de sobte es troba que la seva millor opció és marxar i abandonar el lloc on fins ara era feliç i se sentia satisfeta?

A vegades, a la feina podem experimentar sentiments de ser incompresos, de manca d’empatia per part de direcció o del personal que ens dirigeix o d’alguns companys, i sentim tenir dificultat per bregar amb la falta de solidaritat per part d’algunes persones que són a prop o fins i tot dins del nostre equip. Aquests sentiments poden sorgir per diverses raons i situacions que es presenten en l’entorn laboral.

En primer lloc, és important reconèixer que cada persona té les seves pròpies experiències, perspectives i maneres de comunicar-se. No tots som iguals i no tots sabem comunicar-nos de la mateixa forma, tot i que diria que alguns, potser, mai aprenen a fer-ho i tanmateix continuen dirigint un equip de persones.

Això pot portar a malentesos i a sentir que no som compresos pels nostres col·legues o superiors. La manca d’empatia també es pot deure a la falta de comunicació efectiva o a la falta d’interès a comprendre les necessitats i preocupacions dels altres.

A més, en un ambient laboral competitiu o estressant, és comú que les persones s’enfoquin en les seves pròpies metes i responsabilitats, la qual cosa pot portar a una falta de solidaritat i suport entre els membres de l’equip. Això pot fer que ens sentim sols o desemparats en enfrontar els desafiaments diaris al lloc de treball.

Un altre factor que pot contribuir a aquests sentiments és la falta de reconeixement o valoració per part dels nostres companys o superiors. Quan no ens sentim benvolguts pel nostre treball o esforç, és natural que ens sentim incompresos i desmotivats.