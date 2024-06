Què és el 'Jet Lag' i com minimitzar-lo?

El jet lag, també conegut com a síndrome de descompensació horària, és una condició temporal que afecta les persones que viatgen ràpidament a través de múltiples fusos horaris. Es caracteritza per una alteració en el ritme circadiari del cos, que és el cicle biològic que regula el son i altres funcions corporals en un període d’aproximadament 24 hores.

Aquest fenomen es produeix perquè el rellotge intern del nostre organisme es dessincronitza amb el nou horari de la destinació. El ritme circadiari està influenciat per senyals ambientals com la llum del dia i la foscor. Quan viatgem a una llarga distància en poc temps, el cos triga a ajustar-se al nou horari, fet que desemboca en els símptomes del jet lag.

Aquesta simptomatologia, que és molt diversa i pot variar d’una persona a una altra, inclou aspectes com fatiga i esgotament, dificultat per concentrar-se, problemes per conciliar el son o mantenir-lo, irritabilitat, malestar estomacal i disminució del rendiment físic i mental.

Per minimitzar els efectes del jet lag, es poden prendre diverses mesures:

–Ajustar l’horari de son abans del viatge, canviant-lo gradualment uns dies abans per alinear-lo amb l’horari de la destinació.

–Exposar-se a la llum natural un cop arribem al nostre destí, ja que la llum és un senyal poderós per ajustar el rellotge intern.

–Mantenir-se hidratat bevent prou aigua durant el vol. Evitar l’alcohol i la cafeïna, ja que aquestes substàncies poden interferir en el son i la capacitat del cos per ajustar-se al nou horari.

–Intentar dormir a l’avió i quan arribem a la destinació mirar d’adaptar-nos ràpidament al nou horari seguint les hores locals per als àpats i el son.

Cal tenir en compte que el jet lag tendeix a ser més sever quan es viatja d’oest a est, perquè és més difícil per al cos avançar el rellotge intern que endarrerir-lo. Viatjar cap a l’est requereix que el cos avanci el seu ritme circadiari. Això significa anar a dormir i despertar-se més d’hora, cosa que és més complicada per a moltes persones. A més, el cicle biològic del cos tendeix a allargar-se més fàcilment (fent-se més llarg que les 24 hores del dia) que a escurçar-se. Això també facilita l’ajustament quan ens desplacem cap a l’oest.