Els nostres amfibis estan en perill

Publicat per Meritxell Dalmau Creat: Actualitzat:

Els amfibis, aquells animals de pell nua que viuen entre l’aigua i el terra, es troben en perill. La pèrdua i destrucció dels seus hàbitats, les repoblacions de truita comuna als rius, l’ús, a vegades, intensiu de l’aigua i la contaminació dels cursos d’aigua són algunes de les amenaces que podrien estar impactant intensament en les poblacions d’amfibis de casa nostra. Altres amenaces possibles que ja s’han demostrat en zones properes podrien ser l’avanç implacable d’algunes malalties, el canvi climàtic, i la introducció i proliferació d’espècies exòtiques invasores que competirien amb les autòctones pels recursos i l’espai. Tots aquests factors, que moltes vegades actuen de forma conjunta, converteixen als amfibis en un dels grups faunístics més amenaçats del món, sent una tercera part de les seves espècies considerades com amenaçades d’extinció. A Andorra, la situació no difereix. De les set espècies andorranes, únicament una, la granota roja, no es troba protegida. Les poblacions de la resta, en canvi, es troben en un progressiu decreixement, i fins i tot la granota verda ja es considera extingida al Principat.

Des d’Andorra Recerca + Innovació veiem la necessitat de fer passos cap a la seva conservació i millorar-ne el coneixement. Per això treballem en la instauració d’un seguiment a llarg termini de les espècies d’amfibis comunes d’Andorra (SACA). Aquest tipus de seguiment i monitoreig ja s’està duent a terme a Catalunya des de la Societat Catalana d’Herpetologia, i és possible gràcies a la participació ciutadana.

El SACA és un projecte que aspira a estimar les tendències poblacionals de les espècies comunes d’amfibis i, sobretot, estar alerta davant possibles canvis de les poblacions i poder, així, intentar revertir la situació. Els experts asseguren que conèixer i seguir la situació dels amfibis és una de les mesures principals i més importants per intentar frenar la seva regressió i, per tant, conservar-los.

Si vols aportar el teu granet de sorra en la conservació dels amfibis, i actuar com un veritable detectiu, estigues alerta de les novetats d’AR+I per així poder participar en el SACA, del qual aquest any s’iniciarà el pla pilot.