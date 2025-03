Plagues i malalties dels boscos (I)

Publicat per Manel Niell Creat: Actualitzat:

Paradoxalment, començarem parlant de plagues i malalties fent una defensa dels paràsits... i com és això? Una plaga no és una malaltia? No provoquen danys, mort, pèrdues milionàries..? Per què defensar-los?

Per què serveixen els paràsits?, em preguntaven un dia. Tothom sap que els organismes mutualistes en relacions de benefici mutu són importants. És important la tasca que fan els organismes saprobis, o sigui que s’alimenten de matèria orgànica morta... però un organisme que sembla dissenyat pel mal, que cava galeries a l’interior d’un altre organisme, que el succiona i se’l menja a poc a poc des de dins... per què defensar-lo? El fet és que per al bon funcionament de l’ecosistema, de la biodiversitat i l’evolució, aquests organismes són realment indispensables.

Normalment, una població d’individus de la mateixa espècie conserva certa variabilitat genètica (a no ser que hi hagi molta endogàmia). Aquesta variabilitat fa que uns individus siguin més susceptibles o resistents a unes malalties que altres. Per posar un exemple entre els humans, recordem com algunes persones no es refreden mai, d’altres semblen tenir una salut de ferro, d’altres es posen malaltes de seguida o d’altres cada any agafen la grip, etc.

Amb les plantes passa el mateix. Una planta pot tenir un munt de patògens: virus, bacteris, fongs... Cada espècie sol tenir patògens propis, i alguns patògens poden afectar diverses espècies. Els mecanismes que donen resistència a la planta es combinen amb els factors ambientals, que normalment solen ser determinats per cada espècie vegetal.

En aquest món tan dinàmic, com les onades del mar, que és un ecosistema, una malaltia pot ser un problema per a un individu, però una oportunitat per a un altre.

Els paràsits mantenen la biodiversitat d’un ecosistema en conjunt, ja que en debilitar alguns individus, fan que algunes espècies no siguin dominants i permeten que d’altres s’hi instal·lin i que moltes espècies puguin conviure en el mateix lloc. En un ecosistema sa no hi ha un paràsit... n’hi ha moltíssims! És quan una espècie es converteix en una plaga que ens hem de preguntar què passa.

En aquest conjunt de quatre articles mirarem d’esbrinar més detalls sobre el món de les plagues i malalties forestals, una ciència en la qual des d’Andorra Recerca + Innovació treballem per conèixer millor, amb alguns projectes com Sana Silva.