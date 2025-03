Inversió tèrmica i contaminació

Publicat per Laura Trapero Creat: Actualitzat:

La inversió de la temperatura, quin paper juga en la dispersió dels contaminants?

A l’atmosfera, la temperatura de l’aire disminueix amb l’altitud. Prop del terra fa més calor i la temperatura de l’aire disminueix en pujar. L’aire calent, que és més lleuger que el fred, ascendeix i crea una circulació d’aire que dispersa les partícules de contaminació que hi ha a l’atmosfera.

A l’hivern, entre l’octubre i el març, quan tenim situacions meteorològiques amb anticicló, el terra es refreda ràpidament durant la nit, i en ser més dens també circula vessant avall de les muntanyes acumulant-se als fons de les valls. Aquest aire fred, més pesant que l’aire calent que té per sobre, queda atrapat prop del terra. Aquest fenomen es coneix com a inversió tèrmica. Aquesta inversió actua com una tapa que impedeix que la contaminació es dispersi i quedi atrapada.

Aquesta situació és molt freqüent a Andorra durant els matins d’hivern, hora que coincideix amb els pics de trànsit per l’inici de la jornada laboral i amb l’emissió de contaminants. El 60% dels dies amb inversió, aquesta es trenca un cop surt el sol i comença escalfar el terra, però en altres ocasions aquesta inversió és més forta i pot durar més, entre 6 i 18 hores. Excepcionalment, pot durar fins i tot alguns dies (1%) i és el que anomenem inversions tèrmiques persistents.

Gràcies a les dades de qualitat de l’aire del Govern, s’ha pogut identificar com durant els episodis en què s’inicia una inversió tèrmica aquest fenomen contribueix a un augment de les concentracions dels contaminants com el diòxid de nitrogen o el material particulat, especialment durant les franges horàries amb més concentració de trànsit. Al gràfic heatmap que us mostrem del període 2005-2023, es pot identificar de forma molt visual i ràpida el cicle anual de l’NO2 a Andorra, on cada fila representa un mes i cada columna una hora del dia. A primera hora del matí i a mitja tarda és quan es mesuren les concentracions més elevades. S’observa com aquestes concentracions augmenten durant l’hivern i coincidint amb períodes amb inversió tèrmica.