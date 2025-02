2024: Un any càlid i amb més pluja

Publicat per ANNA ALBALAT Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Acabat ja el 2024, és un bon moment per parlar de les dades climàtiques que ens va deixar l’any passat. Els primers mesos del 2024 es van caracteritzar per temperatures més elevades per a l’època, sobretot a final de mes de gener, amb temperatures de més de 10 °C a l’alta muntanya. A principi de febrer també va continuar amb aquesta tendència. L’hivern meteorològic va acabar amb un final de febrer i principi de març amb les precipitacions més importants de l’hivern, on es van acumular fins a 150 mm a la Central de FEDA. La primavera va ser càlida i humida. Tot i això, l’abril va ser una excepció, amb el primer dia de l’any en què la temperatura mitjana va caure dins dels valors més freds i fins i tot va deixar neu. L’estiu va seguir la mateixa línia del 2023, amb temperatures altes i força pluja (més de 100 mm durant els tres mesos).

Del 2024, però, cal destacar la tardor, que va ser moderada, molt diferent de les del 2023 i 2022, molt càlides. A més, el setembre va tenir temperatures normals per a l’època, un fet que no es donava des del gener del 2023. El principi d’hivern, en canvi, va acabar sent càlid i sec.

Si mirem les temperatures diàries, la majoria van situar-se sobre la mitjana climàtica. En total, 261 dies van ser més càlids del normal, mentre que només en 104 dies les temperatures van ser iguals o per sota la mitjana. D’aquests, només tres van ser especialment freds, amb temperatures per sota del 5% més baix registrat. En canvi, en 102 dies es van superar els valors més càlids del 95% de registres.

Dels 27 índexs climàtics, n’hi ha tres a remarcar. Els dies d’estiu (màximes per sobre dels 25 °C) van disminuir respecte als dos anys anteriors, registrant-se 66 dies en total (la mitjana és de 44). En canvi, els dies de glaçada (mínimes per sota de 0 °C) van baixar molt més del normal, amb només 28 dies en tot l’any, lluny dels 81 de mitjana. Per primera vegada, a l’estació de la Central de FEDA es van registrar nits tropicals, on la temperatura no va baixar de 20 °C, un fet inèdit fins ara en aquesta estació meteorològica.

Per tant, el 2024 va ser el tercer any més càlid des del 1950, només superat pel 2022 i el 2023. En canvi, va ser un any humit, trencant la tendència dels darrers anys.