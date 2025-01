Publicat per Clara Pladevall Verificat per Creat: Actualitzat:

El Dia mundial de les zones humides se celebra cada 2 de febrer des del 1997 per posar de manifest els beneficis d’aquests espais per a les persones i el planeta. El tema d’aquest any és Protegir les zones humides per al nostre futur comú, i és que aquestes àrees acullen un munt de serveis ecosistèmics sense els quals el futur de les persones i el benestar del qual gaudim seria més complicat de tenir. Aire net, captació de carboni, aigua potable i de qualitat, acollida de biodiversitat... només són algunes de les funcions d’aquests espais.

Per què és important protegir les zones humides?

A Andorra, la signatura del conveni de Ramsar era una declaració d’intencions pel que fa al compromís del país amb la conservació d’aquests espais naturals sensibles. L’adherència a aquest conveni es va fer l’any 2012 amb la inscripció dels espais naturals del parc natural de la vall de Sorteny, la vall del Madriu-Perafita-Claror i el parc natural comunal de les valls del Comapedrosa. D’aquesta manera, Andorra té prop de 7.000 hectàrees de territori a la llista de molleres de Ramsar.

Tot i la protecció legal, les molleres no estan lliures d’amenaces: el canvi climàtic que ens orienta cap a un futur amb temperatures més altes i probablement menys precipitacions estivals, un ecosistema d’alta muntanya lligat a unes dinàmiques hidrològiques concretes i que la seva modificació implica un canvi radical de tot l’ecosistema. Pèrdua d’espècies especialistes? Canvis a la cadena tròfica? Alliberament de gasos d’efecte hivernacle?

Algunes d’aquestes zones humides poden rebre una pressió pastoral major en situacions generals de sequera, o bé acollir poblacions creixents de mosquits que eventualment podrien transmetre malalties en cas d’una prevalença de la situació. Aquests impactes han de poder reduir-se per treure pressió a un ecosistema ja molt estressat.

Mirant d’entendre millor com funcionen aquests espais naturals i avançar-se als impactes que els esperen per millorar la resiliència, des d’AR+I participem en projectes d’àmbit pirinenc que ens ajudaran a enfocar amb més informació quins passos es poden fer per revertir les males tendències. Alguns d’aquests projectes són el projecte Life Pyrenees 4 Clima, o el projecte de finançament Interreg-Poctefa RED.bio. Podeu trobar més informació d’aquests projectes a la nostra pàgina web.