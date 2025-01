Construeix un penell per observar el vent

Publicat per Meritxell Martín Verificat per Creat: Actualitzat:

Fa uns dies les nevades i el vent intens ens van recordar com la meteorologia afecta el nostre entorn. Per què no aprofitar aquesta ocasió per aprendre més sobre el vent amb un experiment des de casa?

Avui t’ensenyarem a construir un penell, una eina que ens serveix per observar la direcció del vent. Tot i que sovint es col·loca a les teulades, nosaltres el convertirem en una petita estació meteorològica a casa.

Material necessari:

–capsa de cartó reciclada

–palla rígida

–tisores

–cinta adhesiva

–llapis amb goma

–agulla llarga

–plastilina

–brúixola

–full de paper

Construcció:

1. Prepara la fletxa (figura a):

–Dibuixa i retalla un triangle de 4 cm de base i 5 cm d’alçada i un quadrat de 7 cm de costat sobre el cartó.

–Talla dues ranures d’1 cm a cada extrem de la palla, alineades en el mateix pla. Serviran per inserir el triangle i el quadrat.

–Insereix la base del triangle en una ranura i el quadrat en l’altra. Assegura’t que estiguin en el mateix pla i fixa’ls amb cinta adhesiva.

Preparar la fletxa

2. Munta l’eix de rotació (figura b):

–Travessa la palla pel centre amb una agulla llarga. Aquest serà l’eix de rotació.

–Fes una bola de plastilina i aixafa’n un costat per crear una base plana. Clava-hi el llapis amb la goma cap amunt.

–Col·loca la palla amb la fletxa muntada sobre la goma del llapis. La fletxa ha de poder girar lliurement.

Muntar l'eix de rotació

3. Col·loca el penell (figura c):

–Amb una brúixola, marca els punts cardinals (N, S, E, O) en un plat de cartó o full de paper. Posa el penell al centre del plat i ajusta’l perquè coincideixi amb el nord real.

Com s’utilitza?

Col·loca el penell en un lloc obert, com una finestra, balcó o terrassa. Observa com la fletxa gira segons la direcció del vent. Recorda que la fletxa sempre apunta cap a la direcció d’on prové el vent, per exemple, si la fletxa indica nord, això significa que estàs observant vent del nord.

Comença a observar!

Durant uns dies, observa i anota la direcció d’on ve el vent al matí, a la tarda o quan faci mal temps.

Escriu les teves lectures en un quadern, compara-ho amb les dades del Servei Meteorològic Nacional (www.meteo.ad). Fins i tot pots descobrir patrons en el vent.

Bona feina petits científics!