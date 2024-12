El mapa geològic d'Andorra

La cartografia geològica és de gran utilitat per a la investigació

La cartografia geològica és de gran utilitat per a tota mena d’estudis relacionats amb el sòl i el subsol. El coneixement en detall de l’estratigrafia i l’estructura de les roques d’Andorra és essencial a l’hora d’elaborar estudis sobre temàtiques relacionades directament amb la geologia, com la hidrogeologia, la geotècnia, l’enginyeria, els riscos geològics, la mineria o la geotèrmia. D’altra banda, també és imprescindible en estudis d’àrees tan diverses com la botànica, la contaminació de sòls o l’arqueologia.

L’any 2000 es va iniciar el projecte Mapa Geològic d’Andorra 1:25.000, amb l’objectiu de generar una nova cartografia més precisa que la que existia fins al moment, i amb noves dades recollides en les diverses campanyes de camp que es van fer des de llavors. L’any 2015 es van presentar dues tesis doctorals relacionades amb aquest projecte. Els resultats i els coneixements que s’han obtingut d’aquest projecte són útils per subministrar informació geològica a iniciatives de l’administració.

A més a més, i pel que fa a recerca científica, aquest projecte ha donat peu a resultats en diversos camps d’estudi. Per una banda, destaquen els treballs presentats amb relació a l’estructura d’aquesta part del Pirineu, en què s’han pogut datar diverses roques i estructures que han ajudat a entendre la seva història geològica. De l’altra, aquest treball també ens ha permès treballar en projectes de recerca internacional, com ara el projecte Imagyn, en el qual s’ha caracteritzat, a partir de mètodes geofísics, la litosfera de la zona axial del Pirineu.

Actualment el mapa geològic encara no és consultable en cap servidor de mapes, però sí que es pot consultar en un article científic que es va publicar l’abril del 2024 amb la cartografia i la memòria explicativa en anglès. Es preveu que durant el primer trimestre del 2025 sigui ja consultable en els visors oficials del Govern.