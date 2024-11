Publicat per Natàlia gallego

La geodiversitat es refereix a la part de la naturalesa que no és viva, tant a la superfície com a l’interior del planeta. Per geodiversitat, ens referim als minerals, fòssils, sòls, sediments, muntanyes, topografia, i a les característiques hidrològiques de la Terra, com ara rius, torrents i llacs... i els processos que creen i modifiquen aquestes característiques.

Situat al parc natural de la vall de Sorteny, al Jardí de Roques hi trobareu en un mateix indret una representació de totes les roques que afloren a Andorra. El recorregut va acompanyat d’un seguit de cartells que us permetran tenir més informació sobre què són les roques, sobre com són les roques a Andorra i sobre alguns dels seus usos.

-Les roques: materials naturals constituïts per una o més espècies minerals. A la natura trobem tres tipus de roques: ígnies o magmàtiques, sedimentàries i metamòrfiques. Aquestes roques canvien al llarg del temps i cadascun dels tres tipus de roques pot transformar-se en qualsevol dels altres dos, o bé en una altra roca del seu mateix tipus. Tot aquest conjunt de transformacions s’anomena “el cicle de les roques”.

-Les roques a Andorra: Andorra està situada al nucli geològic dels Pirineus, a l’àrea on les roques són més antigues. Les roques d’Andorra tenen una història geològica complexa, si ens fixem especialment en el fet que han patit dues orogènesis (és a dir, formacions de cadenes muntanyoses). Es pot fer una gran subdivisió de les roques d’Andorra en aquelles d’origen magmàtic i les que són d’origen sedimentari. La major part, però, han estat sotmeses a metamorfisme.

-L’ús de les roques: cada roca té un seguit de propietats físiques i uns components que la caracteritzen. Aquestes propietats i aquests elements han estat aprofitats per l’home. En tenim diversos exemples a Andorra, tal com l’arquitectura romànica, l’arquitectura del granit o l’art de la pedra seca, aquest darrer molt present a la vall de Sorteny.

El Jardí de Roques, elaborat per Andorra Recerca + Innovació amb la col·laboració del comú d’Ordino, es troba tot just al costat del Jardí botànic de Sorteny. S’hi arriba fàcilment a peu per l’ample camí que puja suaument des de l’aparcament del parc natural. No dubteu a visitar-lo per saber més sobre la diversitat geològica d’Andorra!

Més informació: www.ari.ad/projectes/jardi-roques