Què és una dana?

La dana que va afectar la península Ibèrica a final del mes d’octubre passat ha estat etiquetada com la pitjor del segle, a causa de les morts que van deixar les inundacions i les violentes crescudes de rius i torrents en diferents punts de la península, tot i que la zona de València en va patir les pitjors conseqüències.

En l’àmbit de la meteorologia dinàmica, una dana es defineix com una depressió aïllada a nivells alts, que no és res més que una bossa d’aire fred que se separa del corrent o el jet polar, i es mou independentment d’aquest flux d’aire. A vegades pot arribar a quedar-se estacionària en una zona o, inclús, tenir un moviment retrògrad: en lloc d’avançar d’oest cap a est ho faria a la inversa, d’est a oest.

És important explicar que una dana, per si mateixa, no genera inundacions. El problema sorgeix quan aquestes depressions coincideixen amb altres ingredients. I quins són? Per una banda, un contingut d’humitat molt elevat a les capes baixes, i alguns factors locals com podrien ser les característiques orogràfiques o una superfície marítima molt càlida. Es tracta d’unes condicions molt presents a la zona mediterrània durant la tardor.

En confluir tots aquests elements, tant a nivells alts com baixos, és quan es donen les condicions apropiades perquè creixin sistemes tempestuosos molt ben organitzats, amb pluges molt intenses o persistents acompanyades de fenòmens violents, com ara forts vents. Per tant, els serveis meteorològics posen tot el focus d’atenció a poder alertar les autoritats civils i la població del risc potencial d’aquests nuclis tempestuosos, ja que poden causar greus danys i pèrdues de vides humanes.