La flor groga del marge de les carreteres

Altres vegades en aquest espai ja hem parlat de les famoses espècies exòtiques invasores: aquells exemplars de fauna o flora que competeixen amb les espècies autòctones i poden, en alguns casos, desplaçar-les de forma dràstica.

En aquest cas, però, venim a parlar-vos d’una planta concreta. Segurament, l’espècie exòtica invasora més abundant del país, que ens acompanya i ens decora de color groc els marges de moltes carreteres, pistes i camins. A més, ho fa sobretot durant la tardor, quan l’espècie floreix intensament. En aquest moment la majoria de flors d’altres espècies ja han florit i no són tan vistoses, deixant tot el protagonisme a aquesta espècie exòtica invasora que causa danys importants als ecosistemes, a les pastures i a la ramaderia.

Parlem del seneci del Cap (Senecio inaequidens), originaria de la província del Cap a Sud-àfrica. Des de la seva arribada a Europa al segle XIX, s’ha anat expandint arreu del continent. A Andorra, va arribar aproximadament als anys 1990 i actualment, s’ha registrat a cotes altes, i fins i tot, als parcs naturals del país.

La seva capacitat d’expansió i invasió actual la converteix en una espècie molt difícil d’erradicar. No obstant això, des del Govern es treballa per intentar evitar que s’expandeixi més. És per això que des d’Andorra Recerca + Innovació s’està efectuant el cinquè estudi sobre el seneci del Cap, on s’actualitzarà el mapa de distribució de l’espècie, i s’estudiarà el seu comportament i la seva capacitat d’expansió en ambients que, a priori, no serien els esperats. Encara és d’hora per treure conclusions d’aquest estudi, però tot apunta que l’espècie s’ha expandit pel país els últims anys, i ha arribat a zones on era absent.

Darrerament, l’equip de l’AR+I va assistir al XIII Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaica-Cantàbrica, on l’efecte del seneci del Cap i d’altres espècies exòtiques invasores van ser objecte de discussió. Vam aprofitar l’experiència i expertesa dels països veïns per aprofundir en el coneixement de les mesures i tècniques més usades per intentar erradicar aquestes espècies, i sobretot, vam conèixer possibles mesures per intentar evitar l’entrada d’altres espècies exòtiques presents en aquests territoris.