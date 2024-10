L’observatori del risc sísmic d’andorra

Publicat per NATÀLIA GALLEGO

Per la seva situació geogràfica dins la serralada muntanyenca dels Pirineus, Andorra presenta una sismicitat moderada, el que significa que s’hi poden produir terratrèmols importants, però amb un interval de temps considerable entre ells.

D’ençà que es tenen dades de sismes percebuts a Andorra, el del 2 de febrer del 1428 amb epicentre al Ripollès s’ha identificat com el terratrèmol històric que ha estat més percebut al Principat. S’hauria notat amb una intensitat de IX a l’epicentre, i VII-VIII a Andorra (en una escala que va del grau I per un sisme només percebut pels aparells i no per la població, al grau XII amb la destrucció total del paisatge).

Podem tornar a percebre un terratrèmol similar a Andorra? Doncs sí, però malauradament es tracta d’un fenomen geològic que no es pot preveure ni en el temps ni en l’espai, d’aquí la importància d’estar el més conscienciats i preparats possible davant d’aquest risc, per saber com reaccionar a nivell personal davant d’una sacsejada important del terreny, i com respondre a nivell de país a nivell d’emergència, de preparació de la població, de resiliència, etc.

En aquest sentit, des d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I) hem presentat recentment el nou portal web terratremols.ad que concentra tota la informació disponible sobre els terratrèmols i la seva gestió a Andorra.

S’incorpora principalment un mapa interactiu que recull la localització dels terratrèmols propers i l’activitat sísmica a temps real, a través de les tres estacions que registren l’activitat i que AR+I té instal·lades a la Rabassa, Pic de Padern i Santa Coloma. Formen part de les xarxes sísmiques veïnes de Catalunya i França, per tal de copsar de la manera més acurada possible la localització de terratrèmols als Pirineus.

La web també incorpora apartats teòrics per a la divulgació i comprensió d’aquest fenomen geològic i de com és la sismicitat a Andorra. Hi ha un apartat dedicat a la sismologia on es poden llegir des de conceptes bàsics sobre terratrèmols fins a la consulta d’un catàleg macrosísmic amb l’històric d’afectacions al país, i un catàleg instrumental amb dades de tots els terratrèmols amb epicentre al país enregistrats d’ençà que existeixen als Pirineus aparells de mesura de l’activitat sísmica.

En cas de percebre un terratrèmol a Andorra, no dubteu a omplir la nova enquesta sísmica que també trobareu dins la web, una eina millorada perquè pugueu explicar de manera més fàcil i àgil el que heu notat, alhora que ens permetrà avaluar més ràpidament l’impacte dels terratrèmols percebuts al país.