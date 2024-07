Com influeix el canvi climàtic en el paisatge?

Andorra és un país increïble, on un dels elements que més ens podria caracteritzar és el nostre paisatge de contrastos, urbà, agrícola, ramader i de natura salvatge. Cims, alguna vall encara deserta, boscos continus, uns fons de vall atapeïts entre prats, carreteres i cases amb un riu més o menys cabalós que s’obre pas entre tot plegat. Aquest espai, aquest territori de muntanya, és al Pirineu, una serralada on el canvi climàtic, l’augment de temperatura, sabem que està sent molt ràpid i on els canvis es poden veure a escala temporal de pocs anys. Per això els científics considerem entorns com el nostre un laboratori a l’aire lliure on poder estudiar els efectes del canvi climàtic en l’entorn i als ecosistemes.

Per què la muntanya és un tan bon espai d’anàlisi?

Sabem, per exemple, que el clima varia naturalment amb l’altitud: per cada 100 metres d’altitud es perden uns 0,6 graus de temperatura de mitjana. Si al rang altitudinal hi afegim les diferents orientacions, pendents més o menys forts, la insolació, el substrat... obtenim multitud de microclimes en un espai petit. Amb tants ecosistemes agrupats en un espai relativament petit, els canvis són particularment visibles. A més, el canvi climàtic afecta 2,5 vegades més les zones muntanyoses que els països del seu entorn, en un altre article podem explicar per què.

Amb el canvi climàtic la temperatura augmenta i entre altres, es modifica el període d’innivació o la vegetació pot tenir més necessitat d’aigua (i no la satisfà en els períodes de sequera). Amb el canvi climàtic també s’han creat noves oportunitats i hàbitats per a algunes espècies, per contra, algunes altres (típicament alpines) es van veient desafavorides per aquest augment de temperatures, per la sequera o la competició pels recursos disponibles.

La gran pregunta és, com les espècies s’adapten a uns canvis tan ràpids de l’entorn?

Per exemple, s’ha calculat, als Alps, que les plantes es troben cada vegada més amunt (pujant de mitjana uns 30 m cada deu anys, als Alps). Per als animals aquest canvi encara està sent més ràpid, calculat als Alps en un augment de la seva distribució altitudinal de 100 metres cada 10 anys.

El canvi de la temperatura al llarg de l’any té un impacte també molt gran sobre la fenologia, els moments de reproducció, de sortida de fulles o flors... aquests fenòmens s’ha calculat que poden avançar entre 2 i 5 dies cada 10 anys, on es veuen implicats molts factors.

I tot plegat, canvia el paisatge, amb el qual tenim una vinculació emocional i cultural. Com ens adaptarem els humans també, a aquests canvis d’evolució del nostre entorn?