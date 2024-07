L’ozó i el seu impacte en la salut

Un estudi liderat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha descobert que més del 60% de les morts atribuïbles a l’ozó troposfèric (O3) en 35 països europeus són causades per ozó importat de fora d’Europa. Publicat a Nature Medicine, l’estudi revela que aquest ozó transportat contribueix a la mortalitat prematura per la contaminació atmosfèrica.

L’ozó troposfèric és un gas contaminant que es forma a la part baixa de l’atmosfera, especialment a l’estiu, quan la llum solar reacciona amb altres gasos, principalment òxids de nitrogen (NOx) i compostos orgànics volàtils (COV). Aquests gasos provenen tant de fonts naturals com d’activitats humanes, com les emissions dels vehicles i les indústries. Quan els nivells d’ozó són alts, poden causar problemes greus de salut respiratòria, especialment per a les persones amb malalties d’aquest tipus, que en casos greus poden portar a hospitalitzacions o fins i tot a la mort. L’ozó també té efectes nocius sobre els ecosistemes, i ja és una amenaça per a la biodiversitat mundial.

A Andorra, aquest contaminant també hi és molt present, i se’n fa un seguiment diari per poder informar a la població vulnerable en situacions de concentracions molt elevades. Al gràfic heatmap que us mostrem del període 2005-2023, es pot identificar de forma molt visual i ràpida el cicle anual de l’ozó troposfèric a Andorra, on cada fila representa un mes i cada columna una hora del dia. L’estiu, i a les hores centrals del dia, quan la radiació és més alta, és quan es mesuren les concentracions més elevades.

Es coneix que l’escalfament global reforçarà les condicions per a la formació d’O3 troposfèric en el futur, ja que els mecanismes fotoquímics de formació de l’O3 es veuen afavorits durant les onades de calor i els períodes d’alta radiació solar. Per tant, com destaca l’estudi, calen accions coordinades a escala local, continental i global per part de tots els països per reduir les concentracions d’O3 i el seu impacte en la salut.

Referència

-Achebak, H., Garatachea, R., Pay, MT., Jorba, O., Guevara, M., Pérez García-Pando, C., Ballester, J.: “Geographic sources of ozone air pollution and mortality burden in Europe”. Nature Medicine, 2024.