Per què floreixen les plantes?

Acabem d’entrar a l’estiu, i al nostre país és un dels moments de l’any més actius a nivell florístic. Exceptuant les grandalles o els pitxets, l’herba fetgera o les primaveres, que com el seu nom indica, són plantes que floreixen quan arriba la primavera, la major part de les herbes amb flor que tenim al nostre voltant, les fan arribada aquesta època de l’any. Però, quin és el motiu pel qual les plantes fan flors? Com saben que ha arribat el moment de florir?

Les plantes tenen una mena de rellotge intern pel qual saben que ha arribat el moment de florir. Aquest “rellotge” és en una proporció molt important la llum diària (quant de llarg és el dia, anomenat fotoperíode), i també la temperatura. Un detonant o fre, però, pot ser també la disponibilitat d’aigua o de nutrients. L’objectiu de florir és la reproducció de les plantes, ja que contenen els òrgans que permetran la reproducció sexual vegetal, normalment fomentada per l’intercanvi de pol·len que propicien el vent o els insectes, i que acabarà amb l’elaboració dels fruits.

Així doncs, quan els dies comencen a ser més llargs, una complexa regulació genètica dins la planta activa la formació de la proteïna florígen, que indueix a la floració.

Com dèiem al principi, però, sí que hi ha plantes que floreixen més aviat, com també n’hi ha que ho fan a la tardor, durant tot l’any, o que obren les flors durant la nit... i això és perquè a cada espècie l’evolució li ha funcionat per fer les flors en un moment o altre de l’any, i això comporta una regulació complexa d’hormones vegetals que no entrarem a explicar avui.

Totes les plantes han d’assolir les mateixes fases prèvies, però la velocitat o el moment que ho fan determinarà el dia d’obertura de les flors. Per exemple, la fase de vernació (o d’acumulació de fred) és una de les més importants. És per això que els hiverns cada cop més càlids poden influir negativament en la floració de les plantes, igual com el canvi de temperatura estival o la disponibilitat d’aigua.

El projecte Phénoclim, per exemple, estudia aquests processos fenològics com la sortida de les fulles o el moment de la floració, per comprendre millor tots els factors que influencien el desenvolupament de les plantes, i veure com van adaptant-se als canvis de l’entorn.