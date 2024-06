Andorra: El primer banc de proves a escala país

Que Andorra sigui un país d’escala reduïda no vol dir, ni de bon tros, que no tingui múltiples possibilitats. Una és el gran encaix i a la vegada impacte que poden tenir els living labs i els ecosistemes d’innovació oberta. Per aquest motiu, des d’Andorra Recerca i Innovació (ARI), des de fa uns anys impulsem l’Andorra Living Lab, el primer laboratori de proves a escala país i certificat per la xarxa Enoll (European Network of Living Labs).

Un living lab és un entorn innovador, un espai de coordinació, investigació, disseny i validació de projectes i solucions, un banc de proves, un entorn d’experimentació i cocreació en què els usuaris poden testar diferents solucions possibilitant el desenvolupament de nous productes i serveis, afavorint l’adopció de les noves tecnologies i d’aquests productes i serveis.

Aquesta iniciativa implica tots els actors d’un mateix ecosistema, en allò que s’anomena el treball en la metodologia d’hèlix quàdruple, en què institucions públiques, sector privat, món acadèmic i societat busquen solucions centrades en l’usuari.

L’Andorra Living Lab és la porta per poder establir sinergies entre els diferents actors del país, promovent la generació d’interconnexions per a l’ecosistema emprenedor i innovador. Estem creixent i en aquest temps ja hem desenvolupat més d’una desena de proves pilot al país. Precisament, les dimensions del país on vivim faciliten i agilitzen aquestes sinergies per convertir-nos en un banc de proves ideal per a moltes iniciatives. Preveiem un creixement exponencial que farà donar un pas més a la seva consolidació.