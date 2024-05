Confort tèrmic a les ciutats (II)

Com exposava l’article de la setmana passada, el sobreescalfament de les ciutats és un dels principals impactes del canvi climàtic. En aquest context, és essencial que les ciutats planifiquin un futur de calor extrema i facin front a aquest sobreescalfament urbà aplicant mesures que permetin contrarestar l’efecte illa de calor. En els darrers anys s’han desenvolupat, provat i implementat diferents tecnologies de refredament urbà.

El mitjà de refredament urbà més ancestral és l’ús de l’aigua. Les masses d’aigua urbanes, tant naturals (per exemple rius i llacs) com artificials (com ara les fonts), permeten disminuir la temperatura gràcies a l’evaporació. A banda d’aquests mètodes passius, també cal ressaltar que és cada vegada més freqüent l’ús de sistemes actius, com poden ser els aspersors o les cortines d’aigua.

Una altra manera de refredar l’espai urbà és el greenering o verderització. Els espais verds urbans permeten la refrigeració de les ciutats mitjançant processos d’evapotranspiració i protecció solar. A més, també presenten altres beneficis com la millora de la qualitat de l’aire i la mitigació de la contaminació acústica, al mateix temps que contribueixen a la salut mental de la població.

L’augment de l’albedo en les ciutats mitjançant l’ús de materials reflectants és també un mitjà de refredament urbà. A dia d’avui existeix una gran varietat de materials molt avançats que presenten una elevada reflectivitat i emissivitat, i per tant retenen menys radiació solar. Aquests poden ser utilitzats tant en l’envolupant dels edificis, com en els espais exteriors i inclús en els paviments.

Finalment, les tecnologies que utilitzen el subsol com a dissipador de calor també permeten disminuir el sobreescalfament urbà.

L’efectivitat d’aquestes sistemes dependrà no només del tipus, sinó també de les característiques climàtiques i la complexitat urbana en qüestió. Els sistemes basats en l’aigua i les tècniques de verderització són els que presenten disminucions de temperatura màximes més importants. Tanmateix, és important tenir en compte que l’efectivitat d’aquests sistemes es pot veure alterada a causa de la seva vulnerabilitat envers els impactes del canvi climàtic. L’ús de materials reflectius i les tècniques de refredament per subsol, tot i presentar potencials de disminució de temperatura menys significatives, arribant a 3ºC i 2ºC respectivament, són els que presenten un potencial de millora més important.