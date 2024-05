Confort tèrmic a les ciutats (I)

detail.info.publicated Marta DomènechPatrícia Borges / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La recerca científica ha avisat unànimement de l’augment de la temperatura, de les onades de calor i de la sequera. Els efectes són nombrosos i poc positius per al nostre país. A la ciutat també, com als boscos, hem començat a adonar-nos que, en certs carrers la calor a l’estiu és molt més elevada que no pas al costat d’un riu o d’un parc. Les altes temperatures a les ciutats tenen efectes negatius en la salut. Recentment hem sentit a parlar del concepte de refugis climàtics, referint-se als llocs on la gent es pot resguardar durant les onades de calor (catedrals, esglésies, biblioteques, escoles...).

A les zones urbanes es produeix el conegut com a heat island phenomenon, on la calor acumulada és superior a les àrees adjacents a les ciutats. Això s’explica perquè les estructures com ara edificis, carreteres i altres elements absorbeixen i tornen a emetre la calor del sol, molt més que el paisatge natural. En aquest sentit, se sap que els espais verds urbans (Urban green space), poden proveir serveis per millorar el confort tèrmic i alleugerir els efectes del canvi climàtic. Aquesta és una de les bases de les anomenades Green cities.

Sabíeu que la diferència de temperatura en una plaça urbana amb o sense vegetació pot arribar a superar els cinc graus centígrads? I que la calor que desprèn l’asfalt pot superar dues vegades la del terra recobert per gespa?

Ara bé, a part de la verderització de les ciutats també hi ha altres factors que influencien el confort tèrmic de les ciutats, com el tipus de materials de construcció, la geometria urbana, la calor generada per les activitats humanes i, evidentment, el clima i la geografia de l’indret.

Actualment comencen a existir alguns models predictius dels valors tèrmics de les ciutats, però encara són molt prospectius. La recerca i la innovació han d’ajudar a investigar quines formes són més efectives per maximitzar el confort tèrmic i potenciar la reducció dels impactes i donar suport a la presa de decisions dels enginyers i arquitectes per encarar una planificació urbanística basada també en el confort de la temperatura.

Andorra forma part del City Science Lab, un grup de recerca pluridisciplinària que compta amb experts del MIT Media Lab, per convertir-lo en un Internationally Recognized Intelligent Country, un país intel·ligent amb la integració dels estàndards tecnològics internacionals. És una oportunitat per treballar a través de la tecnologia i la ciència, per tal que els espais urbans del país puguin adaptar-se als nous reptes globals.

Andorra Recerca + Innovació