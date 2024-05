Seguiment i mites de les papallones nocturnes

Diuen, diuen... que trobar-se una papallona negra (Ascalapha odorata) al voltant de casa és presagi que la mort ronda ben a prop. També diuen que les escames de les ales de les papallones provoquen ceguera. Fins i tot diuen que determinades papallones nocturnes o arnes escupen verí i que xuclen la sang d’alguns mamífers i rèptils. En algunes illes del Pacífic atorguen la presència de certes papallones nocturnes al retorn de l’esperit d’alguna persona morta.

Hi ha molts mites i llegendes sobre el medi natural en general, però el que és clar és que res de tot això que hem dit anteriorment és cert.

Papallona nocturna trobada als prats d’Enclar.

Les papallones són el segon grup més nombrós dels insectes, després dels escarabats. Es calcula que a nivell mundial hi ha més de 165.000 espècies de papallones, i que un 90% són nocturnes. De fet, les papallones es consideren insectes bioindicadors, és a dir, que són molt susceptibles als canvis ambientals i per tant són objecte d’estudi i seguiment per part dels científics per tal de valorar l’estat de salut de la biodiversitat i dels ecosistemes en general. Compleixen una funció importantíssima dins de la cadena tròfica, doncs són l’aliment d’altres animals però, a més, tenen un important paper com a pol·linitzadors.

Les papallones diürnes han estat àmpliament estudiades per científics i aficionats. Un exemple n’és el projecte Butterfly Monitoring Scheme (BMS), dut a terme a la majoria de països europeus, inclòs Andorra. Però, en el cas de les papallones nocturnes el seu estudi i seguiment és molt més complex i això significa que hi hagi menys experts que s’hi dediquin.

No obstant això, des de fa uns 20 anys, al conjunt d’Europa se celebra la Nit de les papallones nocturnes (Moth Night). Aquesta activitat consisteix que durant cinc nits seguides, científics i aficionats instal·len paranys lumínics per atraure aquests insectes amb la finalitat d’identificar el màxim nombre d’espècies i poder elaborar una llista en l’àmbit europeu. Gràcies a aquesta activitat, juntament amb altres estudis, la llista de les espècies de papallones nocturnes identificades a Andorra era l’any 2023 de 1.004 espècies!

Des de fa molts anys, Andorra Recerca + Innovació vol acostar la pràctica científica de la Moth Night a la població. Enguany s’ha preparat per a la nit del 31 de maig. L’activitat es durà a terme a l’Espai Columba de Santa Coloma, i consistirà en una xerrada prèvia per part de l’especialista en papallones nocturnes a Andorra, el Sr. Éric Sylvestre, i en una visita a un parany lumínic per tal de poder identificar les papallones nocturnes que hi hagin pogut caure.