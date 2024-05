Què són els deixants de condensació?

detail.info.publicated Anna Albat / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Segurament molts haureu alçat la mirada amunt i heu vist un cel ben blau i ben nítid. Altres cops, aquest cel ha estat cobert per línies blanques que deixen els avions al seu pas. Aquests camins blancs són deixants de condensació, estelas de condesación en castellà. Si remeneu una mica per les xarxes socials haureu llegit les opinions i les teories que aposten per la manipulació del clima o l’anomenada geoenginyeria sense cap base científica. En aquest cas, haureu sentit a parlar de les contrails (camins de condensació) o chemtrails (camins químics). Els deixants de condensació són els núvols blancs que es formen al cel al pas dels avions. El vapor d’aigua que es dona amb la combustió dels motors es condensa en forma de gotes d’aigua o de cristalls de gel i formen aquests núvols visibles darrere dels avions.

Els deixants poden tenir una existència curta, és a dir, duren pocs minuts si l’avió sobrevola una zona amb aire sec i en baix contingut d’aigua. En canvi, en masses d’aire associades a humitats elevades els deixants són més persistents. A més, la seva formació també dependrà de la temperatura del motor de l’avió, facilitant la condensació del vapor d’aigua. Per tant, els deixants de condensació es podran formar o no segons les condicions atmosfèriques del dia. No hi ha un patró exacte pel seu desenvolupament, i la manca de patró podria ser un dels motius pels quals hi ha una controvèrsia.

Hi ha teories en què s’assegura que en els deixants s’hi troben productes químics perjudicials per al medi ambient i per a la salut, i que els mateixos governs o entitats estarien al darrere de la manipulació climàtica i de la població. Molts governs, com el cas de la Xina, han invertit molts diners per intentar controlar i alterar el clima, sobretot pel que fa a les precipitacions. L’exemple més clar va ser en els Jocs Olímpics del 2008, on es van llançar coets amb iodur de plata per evitar que plogués a la inauguració. Sense anar més lluny, a Andorra també es cremava iodur de plata per evitar les tempestes i que es fessin malbé les plantacions/collites de tabac. Però encara estem lluny de poder manipular el clima segons ens interessi.

Els deixants de condensació no alteren el clima, però sí que contribueixen a l’escalfament global amb l’emissió de gasos contaminats a l’atmosfera.

Andorra Recerca + Innovació