Què és l'efecte Föhn?

Fogony, gavatxa, traganeu, vent d’Espanya, feun, chinook... tots aquests noms fan referència a l’efecte foehn o Föhn. L’efecte Föhn és un fenomen meteorològic molt comú a les zones de muntanya.

Aquest es dona quan l’aire humit, en trobar un obstacle com una muntanya, es veu forçat a ascendir pel vessant de sobrevent. En aquest ascens es dona una disminució de la temperatura i el refredament del vapor d’aigua, provocant la condensació de la humitat i formant les boires o els núvols que poden deixar precipitacions orogràfiques. El vent que ha perdut humitat, en baixar pel vessant oposat, s’escalfa i fa augmentar un altre cop la pressió atmosfèrica, on es comporta com un vent sec i càlid fent pujar les temperatures al vessant oposat. Les diferències de temperatures entre un vessant i l’altre en la mateixa altitud poden arribar a superar els 10 graus, provocant un fort contrast climàtic entre els dos vessants en poc temps.

L’origen del nom el trobem en les regions alpines, ve del llatí (ventus) favonius per descriure un vent lleugerament càlid de l’oest.

Els mecanismes perquè es doni aquest fenomen meteorològic són diversos i actuen junts, però varien segons la seva contribució, és a dir, segons la forma i la grandària de la barrera muntanyosa, les condicions meteorològiques com pot ser la temperatura de la massa d’aire, la velocitat del vent o el contingut d’humitat.

Els efectes del fogony són també variats. Aquest augment de la temperatura, de l’evaporació i la disminució de la humitat juntament amb la velocitat del vent, segons l’època de l’any, pot provocar un increment del perill d’incendis, deixant unes condicions òptimes perquè es doni una ràpida propagació en cas d’incendi.

L’efecte fogony també té efectes sobre la neu, en accelerar la fusió o la sublimació, és a dir, en la pèrdua de gruix de neu a les zones innivades. A més, pot comportar un increment del risc d’allaus provocat per la pujada de temperatures.

En algunes regions aquest fenomen es relaciona també amb problemes de salut, com són el mal de cap, l’insomni, la depressió i fins i tot el suïcidi. Diversos estudis relacionen certes patologies amb la freqüència del fenomen. Als Alps, per exemple, existeix la malaltia del foehn o Foehnkrankenheit.

En el cas d’Andorra, aquest efecte es veu clarament amb les masses d’aire que arriben pel Pas de la Casa, ascendeixen i fan pujar les temperatures a l’altre costat de la vall del Valira d’Orient.

