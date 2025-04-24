7 DIES
Acne, inflamació i alimentació (II)
Adoptar la dieta mediterrània, rica en productes naturals, i reduir el consum de làctics i sucres pot ajudar a combatre aquesta afecció cutània.
El consum de làctics, en particular la llet, ha estat associat amb una incidència d’acne més elevada. Les hormones presents a la llet i el seu efecte sobre l’IGF-1 poden estimular la producció de seu i afavorir la inflamació. Tot i que aquesta associació no està plenament establerta de manera concloent, hi ha evidències que suggereixen que, en algunes persones, reduir o eliminar el consum de làctics pot comportar una millora en l’estat de la pell i una disminució de la severitat de l’acne.
En contrast, la dieta mediterrània s’ha posicionat com una de les més beneficioses per a la salut cutània. Aquesta dieta es caracteritza per un alt consum de fruita fresca, verdures, llegums, fruita seca, cereals integrals i oli d’oliva verge extra, alhora que limita els aliments processats, els sucres afegits i els productes làctics en excés. La seva riquesa en antioxidants, vitamines, minerals, àcids grassos i omega-3, contribueix a reduir la inflamació sistèmica. De fet, un estudi recent ha demostrat que la combinació d’aquesta pauta alimentària amb una suplementació amb omega-3 pot millorar de manera significativa la qualitat i l’aspecte de la pell, disminuint la presència de lesions inflamatòries.
D’altra banda, diversos micronutrients s’han identificat com a aliats potencials en la lluita contra l’acne. La vitamina A, que es troba en aliments com la pastanaga, els espinacs, el moniato o el meló, té la capacitat de regular la queratinització de la pell i de modular la producció de seu, fet que pot contribuir a mantenir els porus lliures. Així mateix, minerals com el zinc han demostrat propietats antiinflamatòries i antimicrobianes que poden beneficiar les persones amb acne, igual que diverses vitamines del grup B.
En conclusió, encara que l’acne pot tenir múltiples causes –incloent-hi genètiques, hormonals i ambientals–, adoptar una alimentació equilibrada i rica en aliments naturals, frescos i antiinflamatoris pot ser una estratègia eficaç per reduir-ne la severitat i millorar la salut general de la pell. Reduir el consum d’aliments amb un índex glucèmic alt, làctics convencionals i greixos saturats, i apostar per una dieta mediterrània ben estructurada pot representar un enfocament complementari de gran valor per a moltes persones que conviuen amb l’acne.