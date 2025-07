Acne, inflamació i alimentació (I)

Publicat per Alice Dénoyers Creat: Actualitzat:

L’acne és una afecció cutània inflamatòria. Es produeix quan els fol·licles pilosos es tapen amb seu i cèl·lules mortes de la pell, fet que dona lloc a la formació de diferents tipus de lesions. L’acne és més freqüent durant l’adolescència a causa dels canvis hormonals, però també pot afectar adults.

Els principals factors que contribueixen a l’aparició de l’acne són els següents:

–Producció excessiva de seu: l’acumulació de greix a la pell facilita l’obstrucció dels porus.

–Proliferació de bacteris: especialment el Cutibacterium acnes, que pot causar inflamació.

–Canvis hormonals: les hormones andrògenes estimulen la producció de seu.

–Inflamació: la resposta inflamatòria del cos pot empitjorar les lesions.

L’acne pot aparèixer en diferents parts del cos, però afecta principalment el rostre, l’esquena, el pit i les espatlles. La seva severitat és variable, de lleu a greu, i pot deixar cicatrius a la pell. Tot i que no és una malaltia greu, pot tenir un impacte psicològic significatiu en l’autoestima i la qualitat de vida de les persones afectades.

Les últimes investigacions mostren que l’alimentació té un paper fonamental en el desenvolupament i la severitat de l’acne. Tot i que la predisposició genètica i els factors hormonals són determinants, diversos estudis han assenyalat com certes dietes poden agreujar o millorar aquesta afecció cutània.

Per exemple, s’ha demostrat com els aliments amb un índex glucèmic (IG) alt, com el sucre refinat, els cereals processats, el pa blanc i les begudes ensucrades, poden empitjorar l’acne. Aquests aliments provoquen augments ràpids de la glucosa en sang, fet que genera una resposta insulínica elevada. Aquest procés estimula la producció d’andrògens i del factor de creixement insulínic tipus 1 (IGF-1), la qual cosa augmenta la producció de seu i afavoreix la inflamació, dos factors clau en el desenvolupament de l’acne. Diversos assaigs clínics han demostrat que una dieta amb baix IG pot reduir significativament les lesions acneiques.