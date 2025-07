Mites i realitats sobre la pasta (II)

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Un aspecte molt important de la pasta és la seva capacitat d’adaptació a diferents necessitats alimentàries. Tot i que en la seva fórmula tradicional s’utilitza sèmola de blat dur i, per tant, és un aliment que conté gluten, actualment existeixen moltes alternatives pensades per a persones amb celiaquia o intolerància al gluten.

En aquest sentit, la pasta elaborada amb arròs, blat de moro, quinoa o llegums (com cigrons, llenties o pèsols) ofereix opcions no tan sols segures, sinó també riques en proteïnes vegetals i minerals. A més, aquestes variants poden tenir perfils nutricionals interessants, amb més fibra o menys índex glucèmic, permeten ampliar la varietat de plats i sabors a la taula. Si bé les textures poden ser diferents, moltes persones les integren amb èxit a la seva dieta, convertint-les en una alternativa real i satisfactòria.

La relació de la pasta amb la dieta mediterrània té un llarg recorregut. Més enllà del seu valor nutricional, forma part d’un estil de vida que valora la cuina casolana, els àpats compartits amb familiars o amics i el respecte pels ingredients frescos i de temporada. Reconeguda per la Unesco com a patrimoni immaterial de la humanitat, aquest patró alimentari promou una dieta basada en productes vegetals, cereals integrals, fruites, llegums, oli d’oliva, fruits secs i un consum moderat de peix, carn blanca i làctics.

La pasta, en aquest context, no tan sols hi encaixa, sinó que hi té un paper protagonista. Sovint se serveix com a primer plat, amb preparacions senzilles que prioritzen el gust natural dels aliments, i que fugen de l’excés de sal, greixos i additius. Aquesta manera d’entendre el menjar com una experiència quotidiana, equilibrada i vinculada a la cultura i la tradició, contribueix a fer de la pasta no tan sols un aliment saludable, sinó també una expressió de benestar i identitat.

En definitiva, la pasta va molt més enllà de ser un plat senzill. Té darrere una llarga història, compleix una funció nutricional bàsica i gaudeix d’un pes cultural considerable. Consumida amb criteri, utilitzant productes de qualitat i dins d’un estil de vida saludable, pot formar part d’una dieta equilibrada sense cap problema i té múltiples beneficis per a la salut: aporta energia i nutrients, permet gaudir del menjar d’una manera accessible i ens remet a una tradició culinària molt arrelada.