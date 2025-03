L'impacte del malbaratament (II)

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El malbaratament alimentari suposa una pèrdua econòmica massiva per a productors, distribuïdors i consumidors. A escala global, es calcula que cada any es perden més de 890.000 milions d’euros a causa dels aliments desaprofitats. A les llars, el malbaratament representa una despesa innecessària que podria ser evitada amb una millor planificació i consciència de consum.

Les empreses també pateixen pèrdues significatives, ja que han d’absorbir els costos d’aliments no venuts. Els restaurants i supermercats sovint descarten productes per qüestions de data de caducitat o per no complir amb estàndards estètics, generant residus evitables.

Mentre tones d’aliments es llencen, milions de persones arreu del món pateixen fam i malnutrició. Segons l’ONU, més de 800 milions de persones no tenen accés a una alimentació suficient. Reduir el malbaratament alimentari podria contribuir significativament a combatre aquesta desigualtat i garantir una millor distribució dels recursos.

A més, moltes iniciatives solidàries lluiten per aprofitar aliments en bon estat i distribuir-los a persones en situació de vulnerabilitat. Bancs d’aliments i organitzacions sense ànim de lucre treballen per recollir i redistribuir menjar desaprofitat, però encara hi ha molt camí per recórrer.

Però, què podem fer per reduir el malbaratament?

1. Des del punt de vista individual:

–Planificar la compra setmanal i evitar compres impulsives.

–Emmagatzemar correctament els aliments per allargar-ne la vida útil.

–Donar preferència als productes amb data de consum preferent en comptes de data de caducitat estricta.

–Fer servir aplicacions i iniciatives que ajuden a reduir el malbaratament, com Too Good To Go.

–Cuinar amb restes d’aliments per aprofitar-ne al màxim cada ingredient.

–Compartir aliments sobrants amb veïns o amics abans que es facin malbé.

2. Des del punt de vista empresarial i institucional:

–Implementar polítiques de donació d’aliments a entitats socials.

–Millorar la logística i l’emmagatzematge per evitar pèrdues.

–Sensibilitzar els consumidors i treballadors del sector alimentari sobre la importància de reduir el malbaratament.

–Fomentar l’ús d’envasos biodegradables i mètodes de conservació més eficients.