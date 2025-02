Dietes per a malalties autoimmunes (I)

Publicat per Alice Dénoyers Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les malalties autoimmunes, com l’artritis reumatoide, la malaltia de Crohn, l’hipotiroïdisme de Hashimoto, la psoriasi o el lupus es caracteritzen per una resposta inadequada del sistema immunitari, que ataca els propis teixits del cos. Si bé no existeix una cura definitiva per a aquestes malalties, cada cop hi ha més evidències que l’alimentació pot tenir un impacte significatiu en la gestió dels símptomes.

En aquest context, les dietes d’eliminació i reintroducció poden ser una estratègia terapèutica útil per millorar la qualitat de vida dels pacients.

Aquestes dietes consisteixen a retirar temporalment de l’alimentació determinats aliments que podrien desencadenar inflamació o reaccions adverses. Un cop eliminats aquests aliments durant un període determinat (generalment de quatre a vuit setmanes), es reintrodueixen gradualment per observar si provoquen alguna reacció adversa. Aquest procés de reintroducció permet observar amb precisió la relació entre l’alimentació i els símptomes de la malaltia. També ajuda a identificar intoleràncies o sensibilitats alimentàries específiques.

Les dietes d’eliminació i reintroducció ajuden a identificar aliments que podrien desencadenar o agreujar la inflamació, un factor clau en moltes malalties autoimmunes. Alguns mecanismes implicats inclouen:

–Hiperpermeabilitat intestinal: en algunes malalties autoimmunes, com la malaltia celíaca, es creu que un excés de permeabilitat intestinal permet l’entrada de substàncies tòxiques al torrent sanguini, fet que provoca una resposta autoimmune. Els aliments problemàtics podrien agreujar aquest procés.

–Respostes inflamatòries: certs aliments, com els lactis, el gluten o els ultraprocessats, poden generar inflamació en algunes persones sensibles.

–Modulació de la microbiota intestinal: els aliments afecten la composició i la diversitat de la microbiota, íntimament relacionada amb la salut immunitària. La reintroducció d’aliments pot ajudar a determinar quins afecten negativament aquest equilibri.

Els objectius de les dietes d’eliminació són:

–Reforçar el sistema immunitari.

–Millorar el sistema digestiu.

–Regular el sistema hormonal.

–Reduir la inflamació crònica.