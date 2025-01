L'auge dels aliments funcionals (II)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els aliments funcionals ofereixen una àmplia gamma de beneficis potencials per a la salut, entre els quals destaquen:

–Millora de la salut digestiva: ingredients com els probiòtics i prebiòtics contribueixen a l’equilibri de la microbiota intestinal, millorant el trànsit digestiu i reduint problemes com el restrenyiment i la síndrome de l’intestí irritable.

–Enfortiment del sistema immunitari: alguns aliments funcionals, com el iogurt probiòtic i certs bolets, poden ajudar a reforçar les defenses naturals de l’organisme.

–Reducció del risc de malalties cardiovasculars: els àcids grassos omega-3, presents en aliments com el peix blau, les llavors de lli i les nous, redueixen els nivells de colesterol i prevenen malalties del cor.

–Efectes antiinflamatoris i antioxidants: compostos com els polifenols, presents en fruites com els nabius i verdures com els espinacs, poden reduir els processos inflamatoris i l’estrès oxidatiu cel·lular.

–Millora de la salut de la pell i les articulacions: aliments rics en col·lagen, vitamines A, C i E i àcids grassos essencials poden contribuir a mantenir una pell més saludable i a reduir els dolors articulars.

–Regulació del nivell de sucre en sang: alguns aliments funcionals ajuden a regular els nivells de glucosa i poden ser útils en la prevenció de la diabetis tipus 2.

–Salut cerebral: àcids grassos com els DHA i EPA contribueixen a millorar les funcions cognitives i la memòria.

Aquests beneficis no es manifesten de manera immediata i depenen de factors com la qualitat dels aliments consumits, la freqüència d’ingesta, la dosificació adequada i, sobretot, un estil de vida saludable.

Així mateix, els aliments funcionals també impliquen algunes precaucions:

–Excés de consum: un consum desmesurat d’alguns nutrients, com les vitamines liposolubles (A, D, E i K) o els àcids grassos omega-3, pot provocar efectes adversos.

–Falta de regulació clara: en molts països no existeixen normatives estrictes que regulin les declaracions de salut als envasos d’aquests productes, cosa que pot induir a error als consumidors.

–Interaccions amb medicaments: certs suplements o aliments funcionals poden interactuar amb determinats fàrmacs.

–No substitueixen una dieta equilibrada: els aliments funcionals han de ser considerats un complement a una dieta variada i equilibrada, no una substitució.