L'auge dels aliments funcionals (I)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

En les darreres dècades, la nostra relació amb els aliments ha experimentat una transformació significativa. Ja no mengem només per satisfer la fam o per gaudir dels sabors, sinó que també busquem aliments que ofereixin beneficis addicionals per a la salut i el benestar. En aquest context, els anomenats aliments funcionals han guanyat protagonisme i s’han consolidat com una tendència global.

Què són els aliments funcionals?

Els aliments funcionals són aquells que, a més de proporcionar els nutrients bàsics necessaris per al bon funcionament de l’organisme, tenen un efecte positiu addicional sobre la salut o contribueixen a prevenir malalties. Segons els especialistes en dietètica i nutrició, un aliment funcional ha de demostrar els seus beneficis a través d’estudis científics, i ha de ser consumit com a part integrant d’una dieta equilibrada.

L’origen d’aquests aliments es remunta al Japó de la dècada del 1980, quan el govern del país va introduir el concepte conegut com a Foshu (o “aliments per a usos específics de salut”, per les sigles en anglès) per tal d’identificar aquells productes amb propietats saludables demostrades. En l’actualitat, aquest concepte s’ha expandit mundialment i forma part de les estratègies de moltes empreses de la indústria alimentària.

Alguns exemples

–Iogurts probiòtics: contenen microorganismes vius, com els lactobacils i els bifidobacteris, que equilibren la microbiota intestinal.

–Suplements de col·lagen: aquests productes milloren la salut de la pell, les articulacions i els teixits connectius. S’han popularitzat especialment entre persones que busquen prevenir l’envelliment prematur.

–Begudes enriquides: les begudes enriquides (anomenades també fortificades) amb vitamines, minerals o antioxidants, com ara sucs de fruita amb vitamina C addicional o llets amb calci i vitamina D, són exemples clars d’aquesta categoria.

–Cereals enriquits amb fibra i omega-3: contribueixen a reduir el colesterol i millorar la salut cardiovascular.

–Pa amb llavors de xia: aporta fibra, proteïnes i omega-3, contribuint a una millor digestió i salut del cor.

–Te verd: conegut per les seves propietats antiinflamatòries i desintoxicants, el te verd ajuda a combatre l’estrès oxidatiu. També és un efectiu diürètic.