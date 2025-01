Torró: dolça tradició (II)

Publicat per Jordi Salazar Verificat per Creat: Actualitzat:

Són saludables els torrons? La resposta depèn de la varietat i de la moderació amb què es consumeixin. Els torrons tradicionals d’Alacant i Xixona, per exemple, són relativament naturals, ja que estan fets amb ametlles i mel, ingredients rics en nutrients. Les ametlles aporten greixos saludables, proteïnes i vitamines, mentre que la mel és una alternativa més natural al sucre refinat.

No obstant això, la seva densitat calòrica és elevada i és fàcil excedir-se. Per això, es recomana consumir-los amb moderació.

Quines són les opcions més recomanables?

–Torrons amb menys sucre o sense sucres afegits: cada cop més marques ofereixen versions aptes per a persones diabètiques o que busquen reduir la ingesta de sucre.

–Torrons vegans: substitueixen la clara d’ou per ingredients d’origen vegetal, mantenint el sabor.

–Torrons amb superaliments: algunes varietats modernes inclouen ingredients com la quinoa, el cacau pur o els fruits del bosc.

La millor època per comprar torrons és a principi de la temporada nadalenca, entre novembre i principi de desembre, quan hi ha més varietat i qualitat disponible. De fet, molts establiments comencen a oferir-los a final d’octubre. També cal recordar que hi ha botigues especialitzades on es pot trobar torró al llarg de tot l’any.

És important fixar-se en l’etiquetatge, optant sempre per productes elaborats amb un alt percentatge d’ametlles i mel natural. Els productes artesans solen ser de més qualitat, tot i que, òbviament, el preu acostuma a ser superior.

És molt habitual que s’acabin les festes de Nadal i no ens haguem menjat tots els torrons que hem comprat. Es poden guardar d’un any a l’altre? El cert és que, si no s’han obert, aquests dolços es poden conservar perfectament fins a l’any següent, sempre que es guardin en un lloc fresc, sec i protegit de la llum.

Els clàssics, com els d’Alacant i Xixona, mantenen millor les seves propietats que els de xocolata, fruita o altres sabors més elaborats. Cal tenir en compte que, si bé els fabricants inclouen una data de consum preferent, això no significa que el producte caduqui o ja no es pugui menjar un cop superada aquesta data. Especialment els torrons tradicionals mantenen les propietats intactes durant força mesos.

Un cop oberts, és recomanable consumir-los en unes setmanes, ja que poden perdre textura i sabor. Per evitar-ho, cal guardar-los en un recipient hermètic.