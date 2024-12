Tiroide i nutrició (I)

Publicat per Alice Dénoyers Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La tiroide és una glàndula endocrina: secreta hormones. Se situa a la base del coll i té forma de papallona.

Les hormones que produeix són la T3 (triiodotironina), la T4 (tetraiodotironina) i la calcitonina, que serveix per a incorporar calci als ossos. La tirotropina (TSH), produïda per la hipòfisi, s’encarrega de regular la quantitat d’hormones produïda per la tiroide.

Les hormones tiroidals circulen pel torrent sanguini i arriben a totes les cèl·lules, per tal de desenvolupar-hi funcions vitals.

Quines funcions tenen les hormones tiroidals?

Moltes més de les que et pots imaginar!

Les hormones tiroidals actuen a tot l’organisme: participen en el creixement, el metabolisme, la regulació de la temperatura corporal, les funcions reproductives, la salut cardiovascular, el bon estat dels cabells, pell i ungles, etc.

Són fonamentals per a la producció d’energia, per mantenir un pes corporal òptim, per a un bon creixement i manteniment muscular i ossi, unes capacitats cognitives adients, una adaptació correcta als canvis de temperatura, i per mantenir funcions cardiovasculars, reproductives i renals correctes.

Aquesta situació s’anomena eutiroïdisme: les hormones estan equilibrades i no hi ha símptomes.

Patologies de la tiroide

Quan es produeix un desequilibri de les hormones tiroidals, per causes múltiples, poden aparèixer patologies com ara l’hipertiroïdisme i l’hipotiroïdisme, entre altres.

–Hipertiroïdisme: es caracteritza per un excés d’hormones tiroidals. Pot provocar símptomes com irritabilitat, ansietat, cansament, taquicàrdia, pèrdua de pes, sudoració, intolerància a la calor, pèrdua òssia, reducció de la fertilitat, etc.

–Hipotiroïdisme: apareix quan la producció d’hormones tiroidals és insuficient. Les persones afectades poden experimentar símptomes com ara augment de pes, intolerància al fred, debilitament dels cabells, de la pell i de les ungles, falta d’energia, depressió, etc.

Una alteració del sistema immunitari pot causar aquestes patologies tiroidals, que es tornaran cròniques. En altres casos, la falta o l’excés de producció d’hormones tiroidals pot ser puntual i resoldre’s de manera natural.

Els casos d’hipotiroïdisme representen la majoria dels casos d’alteració de la tiroide. Et sona que algú t’hagi dit “tinc tiroides”? Això vol dir que la persona té hipotiroïdisme crònic, autoimmune o de Hashimoto (el nom del metge japonès que va descobrir la malaltia).

Diagnòstic i tractament

És fonamental poder disposar d’un diagnòstic i d’opcions de tractament adequades en el cas de patir alguna d’aquestes malalties tiroidals. Parla amb el teu metge o endocrinòleg en cas de dubte.

La setmana vinent, a la segona part de l’article, parlarem dels aliments recomanats per cuidar la nostra tiroide.