Els aliments ultraprocessats (III)

El primer pas per identificar un aliment ultraprocessat és revisar la llista d’ingredients. Si la llista és llarga i conté moltes coses que no reconeixem o que no utilitzaríem a la cuina de casa (olis hidrogenats, estabilitzants, emulsionants o conservants amb noms complicats), és probable que es tracti d’un producte ultraprocessat. Els ingredients s’ordenen de major a menor quantitat, per tant, si els primers de la llista són sucre, oli o farines refinades, és un mal senyal.

Cal prestar especial atenció als additius com ara colorants, conservants i saboritzants artificials. Molts d’aquests additius tenen codis (com E102, E202) o noms químics que indiquen que l’aliment ha estat altament manipulat. Un producte amb molts additius no sol ser una opció saludable.

A la taula d’informació nutricional, és fonamental revisar el contingut de:

–Sucres afegits: molts aliments ultraprocessats contenen alts nivells de sucres afegits que augmenten el risc de diabetis i obesitat.

–Sal: els productes amb més d’1,5 grams de sal per 100 grams es consideren molt salats i haurien de ser evitats.

–Greixos saturats i trans: un excés d’aquests greixos augmenta el risc de cardiopaties.

Què cal fer per evitar els aliments ultraprocessats?

1. Optar per aliments frescos. Augmentar el consum de fruites, verdures, llegums i carns fresques és una manera efectiva de reduir els ultraprocessats.

2. Cuinar a casa. Preparar els nostres propis àpats ens permet controlar els ingredients i evitar els additius innecessaris.

3. Evitar els aliments preenvasats. Sempre que sigui possible, cal triar aliments no envasats o mínimament processats, com fruits secs, cereals integrals i lactis naturals.

4. Planificar els àpats. Fer una bona planificació dels àpats setmanals pot ajudar-nos a evitar la temptació de comprar aliments processats per comoditat.

5. Llegir sempre les etiquetes. Aprendre a interpretar la informació nutricional i els ingredients ens permetrà identificar els productes més saludables.

Els aliments ultraprocessats s’han convertit en una part significativa de la dieta moderna, però els seus efectes negatius sobre la salut són indiscutibles. La clau per evitar-los és educar-se sobre com llegir les etiquetes, fer un esforç conscient per consumir aliments frescos i mínimament tractats i incorporar hàbits saludables relacionats amb la dieta.