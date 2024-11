Els aliments ultraprocessats (I)

L'aliment passa per múltiples processos industrials

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els aliments ultraprocessats s’han convertit en un element omnipresent en la dieta moderna. Des d’aperitius fins a plats precuinats, aquests productes sovint es troben a la llista de compres setmanal de moltes famílies. Però, què són exactament els aliments ultraprocessats, quins efectes tenen sobre la nostra salut, i com podem identificar-los per evitar-los?

Els aliments ultraprocessats són productes alimentaris que han passat per múltiples processos industrials, sovint amb l’addició d’ingredients extra que són poc o gens naturals. Aquests aliments es fabriquen a partir d’ingredients com olis hidrogenats, sucres refinats, sal excessiva, aromes artificials, colorants i conservants, que milloren la seva durabilitat, textura o sabor. A diferència dels aliments mínimament processats (com fruites, verdures o carn fresca), els ultraprocessats contenen molt pocs ingredients naturals en el seu estat original.

Exemples comuns d’aliments ultraprocessats inclouen:

-Begudes ensucrades, com ara refrescos o sucs artificials.

-Galetes, brioixeria i pastissos envasats.

-Aperitius salats, des de patates fins a galetes salades.

-Cereals ensucrats per esmorzar.

-Plats preparats congelats o envasats, entre els quals pizzes, lasanyes o nuggets de pollastre.

-Embotits i productes càrnics processats, com xoriços, salamis, frankfurts...

Els aliments ultraprocessats es distingeixen per una sèrie de característiques que els fan reconeixibles i, sovint, menys saludables que els seus equivalents mínimament processats:

1. Alt contingut en calories buides: Sovint són rics en calories però pobres en nutrients essencials com vitamines i minerals.

2. Excés de sucre, sal i greixos poc saludables: Molts d’aquests productes tenen elevades quantitats de sucre, sal i greixos saturats o trans, que són perjudicials per a la salut cardiovascular.

3. Presència d’additius artificials: Contenen conservants, colorants, aromatitzants i altres substàncies químiques que milloren l’aspecte, la textura i el gust dels aliments, però que poden ser nocius per a l’organisme quan es consumeixen de manera habitual.

4. Publicitat atractiva: Solen estar molt publicitats, sovint orientats a un públic infantil, amb envasos cridaners i reclams que inciten al consum impulsiu.