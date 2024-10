Al·lèrgia i intolerància (II)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Per a les persones que pateixen al·lèrgies o intoleràncies, identificar substituts alimentaris adequats és clau per mantenir una dieta equilibrada i evitar exposicions als al·lèrgens.

1. Lactosa. Per als intolerants a la lactosa, el mercat ofereix múltiples opcions com llets vegetals (de soja, ametlla, civada, arròs o coco), productes lactis sense lactosa o substituts del formatge a base de fruita seca o llegums.

2. Gluten. Les persones amb intolerància o sensibilitat al gluten, així com els celíacs, tenen una gran varietat de productes lliures de gluten al seu abast. Substituts comuns inclouen farines alternatives (farina d’arròs, de civada sense gluten, de blat sarraí, de cigrons o de quinoa) o productes certificats sense gluten, que abasten des de pa i pasta fins a galetes i altres productes processats.

3. Fruita seca. Les persones al·lèrgiques a la fruita seca la poden substituir per altres fonts de proteïnes i greixos saludables, com llavors (de gira-sol, carabassa o lli), o farina de coco o arròs com a alternativa a la cuina.

Etiquetatge i legislació

Una de les eines més importants per a la gestió d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries és l’etiquetatge dels productes. La legislació sobre etiquetatge alimentari varia segons el país, però, en general, els fabricants tenen l’obligació de declarar si els productes contenen algun dels al·lèrgens considerats més perillosos o si s’han produït en instal·lacions que manipulen aquests al·lèrgens.

Legislació a la Unió Europea



A la UE, la normativa d’etiquetatge és estricta, i obliga a declarar clarament 14 al·lèrgens que es consideren més comuns i perillosos. Aquests inclouen el gluten, la lactosa, els ous, la fruita seca, el peix, el marisc i la mostassa, entre d’altres. Aquesta informació ha d’aparèixer en un lloc visible i destacat, i no pot quedar amagada dins d’altres indicacions de l’etiqueta. Així mateix, moltes marques inclouen avisos sobre possibles traces d’al·lèrgens, especialment en el cas de productes processats en fàbriques on es manipulen diverses matèries primeres.

“Lliure de”

Els productes amb l’etiqueta “sense gluten” o “lliure de lactosa”, per exemple, han de complir estrictament amb els requisits de seguretat alimentària. Un producte sense gluten no pot contenir més de 20 parts per milió (ppm) de gluten, la qual cosa el fa segur per als celíacs. Igualment, els aliments “sense lactosa” han de tenir un contingut de lactosa inferior a 0,01 grams per cada 100 grams de producte.