Al·lèrgia i intolerància (I)

Les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries són cada vegada més comunes en la societat actual, ja que afecten un nombre creixent de persones. Malgrat que els dos conceptes sovint es confonen, les al·lèrgies i les intoleràncies no són el mateix. Conèixer les seves diferències, identificar alternatives alimentàries adequades i comprendre la legislació sobre etiquetatge pot marcar una gran diferència en la qualitat de vida de qui ho pateix. En el reportatge d’aquesta setmana i en el de la vinent explorarem aquestes qüestions i oferirem informació pràctica per a la gestió del dia a dia.

Diferències entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

El primer aclariment important que cal fer és definir què són les al·lèrgies i què les intoleràncies, ja que impliquen mecanismes diferents en l’organisme.

1. Al·lèrgies alimentàries. Les al·lèrgies són reaccions del sistema immunitari. Quan una persona al·lèrgica consumeix o entra en contacte amb una substància (normalment una proteïna), el seu sistema immunitari la detecta com una amenaça i respon produint anticossos, especialment immunoglobulina E (IgE). Aquesta resposta pot generar símptomes immediats que van des de reaccions lleus, com picor o erupcions cutànies, fins a molt greus, com l’anafilaxi, potencialment mortal i que pot causar dificultat respiratòria i un xoc al·lèrgic.

Alguns dels al·lèrgens alimentaris més comuns són els següents:

-Fruita seca (ametlles, nous, avellanes).

-Marisc i peix.

-Ous.

-Lactis.

-Soja.

2. Intoleràncies alimentàries. A diferència de les al·lèrgies, les intoleràncies alimentàries no involucren el sistema immunitari. Es produeixen quan el cos és incapaç de digerir o metabolitzar correctament algun component dels aliments. Un exemple clàssic és la intolerància a la lactosa, amb la qual les persones afectades tenen dificultat per digerir el sucre present en la llet perquè no produeixen suficient lactasa, l’enzim encarregat de la seva descomposició. Els símptomes solen ser menys immediats i menys greus que en el cas de les al·lèrgies, i es limiten habitualment al sistema digestiu, com ara inflor, gasos, diarrea o malestar estomacal, entre d’altres.

Altres intoleràncies comunes inclouen la intolerància al gluten (que no és la mateixa que la malaltia celíaca), als sulfits (conservants utilitzats en begudes com el vi) o a la fructosa.