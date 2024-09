La dieta mediterrània (I)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La dieta mediterrània és reconeguda mundialment com un dels patrons alimentaris més saludables i equilibrats, avalada per nombrosos estudis científics que demostren els seus beneficis tant per a la salut física com per al benestar general. Aquesta alimentació, que es basa en la tradició culinària dels països mediterranis com Espanya, Itàlia o Grècia, no tan sols destaca pels ingredients frescos i naturals, sinó també per la capacitat per millorar la qualitat de vida i prevenir diverses malalties cròniques.

Hi ha un conjunt de pautes alimentàries, que promouen un equilibri nutricional i una alimentació rica en nutrients essencials, que són els pilars de la dieta mediterrània. Aquests són alguns dels seus principis:

1. Consum abundant de fruites i verdures: es recomana la ingesta diària d’aquests aliments, que proporcionen vitamines, minerals, fibra i antioxidants, ajudant a prevenir malalties cròniques i a mantenir el sistema immunitari fort.

2. Utilització de cereals integrals: l’arròs integral, la pasta i el pa integral són preferibles davant les versions refinades, ja que conserven un major contingut en fibra i micronutrients, sent més beneficiosos per a la salut digestiva i el control del pes.

3. Predomini de l’oli d’oliva verge extra: és la principal font de greix, rica en àcids grassos monoinsaturats i antioxidants, com el polifenol, que tenen propietats antiinflamatòries i redueixen el risc de malalties cardiovasculars.

4. Consum regular de peix i marisc: es recomana menjar peix, especialment peix blau (com el salmó o les sardines), almenys dues vegades per setmana. El peix blau és una excel·lent font d’àcids grassos omega-3, essencials per a la salut del cor i del cervell.

5. Consum moderat de productes lactis: preferentment en forma de iogurt o formatge fresc, que aporten proteïnes i calci per a la salut òssia sense afegir greixos saturats.

6. Consum ocasional de carn vermella i dolços: la carn vermella i els aliments processats es reserven per a ocasions esporàdiques, afavorint, en canvi, les proteïnes d’origen vegetal o peix.

7. Aigua com a beguda principal: evitar les begudes ensucrades i alcohòliques, a excepció d’un consum moderat de vi negre, que pot oferir beneficis cardiovasculars.

8. Menjar en companyia i a poc a poc: la dieta mediterrània també inclou aspectes culturals com l’acte de menjar amb tranquil·litat i en bona companyia, promovent el gaudi dels aliments i afavorint la connexió social.