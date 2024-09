Hàbits saludables des del benestar intuïtiu (II)

Publicat per Marina Mas Verificat per Creat: Actualitzat:

Connectar amb el cos també vol dir ser conscients de com ens sentim després de menjar certs aliments. Si notem que alguns ens deixen amb energia i satisfacció, mentre que d’altres ens fan sentir pesats o incòmodes, podem ajustar les eleccions en funció d’aquestes sensacions. Així doncs, aquest enfocament intuïtiu permet adaptar els hàbits a les necessitats reals, en lloc de forçar-nos a seguir regles que no s’ajusten a nosaltres i que, per tant, difícilment podrem mantenir al llarg del temps.

També és bàsic ser realistes amb el temps que li podem dedicar. En comptes de pretendre canviar tots els hàbits d’un dia a l’altre, intentem veure la flexibilitat com la nostra millor aliada. Si un dia no podem preparar un àpat perfecte i acabem menjant alguna cosa ràpida per falta de temps, no passa res. El més important és no castigar-nos i mantenir-nos ferms amb el nostre compromís, ja que el canvi d’hàbits és un procés gradual i cada petit pas compta. Millor dedicar cert temps a planificar i preparar els àpats, sense angoixa ni pressions externes. Al cap i a la fi, l’alimentació saludable ha de ser una part natural i plaent de la vida, no una font d’estrès.

Per últim, és fonamental reflexionar sobre com valorar el compromís que adquirim amb nosaltres mateixos. El progrés en la nutrició no es mesura només en termes d’èxit o fracàs, ni tampoc fixant-nos només en la reducció de pes. En lloc de buscar la perfecció, proposo enfocar-nos en el progrés. Cada vegada que triem una opció més saludable o que ens aturem a escoltar el cos, estem avançant. Però si volem ser més exactes, podem dur un registre de les nostres eleccions alimentàries o simplement reflexionar i escriure al final del dia com ens hem sentit després de cada àpat. La clau és mantenir una actitud d’autocompassió. Si un dia no surt com esperàvem, no ens castiguem: reconeguem l’esforç i seguim endavant amb el compromís de cuidar-nos.

En resum, establir hàbits nutricionals saludables no ha de ser un procés rígid o punitiu. Basant-nos en l’autocompassió i la intuïció, podem crear una relació més amable i sostenible amb el menjar. Escoltar el propi cos, respectar els seus ritmes i celebrar cada pas cap a una alimentació més conscient i equilibrada és l’opció més saludable. Perquè en la nutrició, com en la vida, l’important no és la perfecció, sinó el compromís real amb el benestar.