Hàbits saludables des del benestar intuïtiu (I)

L’establiment d’hàbits saludables és un objectiu que molts de nosaltres busquem en diferents moments de la vida. En aquests casos és habitual pensar que tot es basa en la disciplina i la força de voluntat, però, i si et digués que hi ha una manera més amable i efectiva d’acostar-nos a la nostra salut nutricional? En lloc de perseguir la perfecció, et convido a explorar un enfocament basat en l’autocompassió i la intuïció, on tot comença en l’acceptació i la cura del propi organisme.

Què significa menjar amb autocompassió?

És tan senzill com reconèixer que la nostra relació amb el menjar no ha de ser perfecta. És entendre que, més enllà de les dietes i els règims estrictes, l’important és escoltar el cos i respectar les seves necessitats. Per tant, en comptes de veure l’alimentació com un camp de batalla, l’autocompassió permet abordar-la des d’un lloc de comprensió i flexibilitat.

En la nutrició, l’autocompassió implica deixar de banda la culpa i l’autojudici quan no seguim al peu de la lletra els nostres plans alimentaris i substituir aquests pensaments negatius per aprenentatges. Només així podem ajustar els hàbits de manera que siguin més sostenibles i amables amb nosaltres mateixos. Aquesta manera de veure les coses allibera de la pressió de seguir regles estrictes i permet construir una relació més sana i equilibrada amb el menjar.

Un consell pràctic si volem millorar l’alimentació és preguntar-nos quin hàbit volem establir, o bé quins canvis podem fer per sentir-nos més en harmonia amb el nostre cos. Aquí és clau que la motivació provingui d’un mateix. És a dir, d’un desig genuí de cuidar-se, en comptes de respondre a expectatives externes.

Entre els objectius habituals hi ha menjar més vegetals, incorporar més fruita, reduir el consum d’ultraprocessats o aprendre a preparar menjars casolans. Sigui quin sigui l’hàbit que triem, haurà d’estar alineat amb les necessitats i desitjos personals, no amb el que dicta una moda o una dieta passatgera. I un cop hem definit l’objectiu, és el moment de passar a l’acció. Aquí és on entra en joc l’enfocament intuïtiu. En lloc de seguir un pla rígid, t’invito a aprendre a escoltar els senyals que ens envia el cos. Per exemple, en lloc de menjar en hores fixes perquè “així ha de ser”, podem intentar identificar quan tenim gana real i triar aliments que ens facin sentir bé.