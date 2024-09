Begudes isotòniques per a esportistes (II)

Publicat per LLUÍS RODON Dietista-nutricionista Verificat per Creat: Actualitzat:

Els beneficis de consumir begudes isotòniques durant l’exercici són múltiples, especialment quan es tracta de practicar esport en condicions de calor intensa:

–Rehidratació ràpida: les begudes isotòniques permeten una rehidratació més ràpida i eficient que l’aigua sola, ja que l’equilibri d’electròlits facilita l’absorció dels líquids.

–Prevenció del desequilibri electrolític: mantenir els nivells adequats d’electròlits ajuda a evitar els desequilibris que poden afectar la funció muscular i la salut general durant l’exercici intens.

–Millora del rendiment: mantenir una hidratació adequada amb electròlits i energia disponible permet als esportistes mantenir un alt nivell de rendiment durant més temps.

Preparació d’una beguda isotònica casolana

Si preferiu preparar la vostra pròpia beguda isotònica a casa, aquí teniu una recepta senzilla i efectiva:

–300 ml d’aigua

–200 ml de suc de taronja

–30 g de sucre de taula

–Un raig de mel o de xarop d’atzavara

–Una mica de sal comuna

Aquesta beguda té els líquids, electròlits i carbohidrats necessaris per mantenir el cos hidratat i en condicions òptimes durant l’exercici.

Consells per a la hidratació

Per garantir una hidratació adequada durant l’exercici, especialment a l’estiu, cal seguir aquests consells:

–Hidratació constant: no espereu a tenir set per beure. Consumiu petites quantitats de líquid de manera regular, idealment cada 15-20 minuts.

–Començar hidratant-se: beveu aigua o una beguda isotònica uns 30 minuts abans de començar l’exercici per assegurar-vos que comenceu amb un bon nivell d’hidratació.

–Adaptar-se a les condicions: en dies especialment calorosos, augmenteu la ingesta de líquids per compensar la major pèrdua per la suor.

En conclusió, la hidratació és un aspecte fonamental per a qualsevol esportista, especialment durant els mesos d’estiu. Les begudes isotòniques són una eina eficaç per mantenir els nivells de líquid i electròlits necessaris per garantir un rendiment òptim i prevenir problemes de salut relacionats amb la deshidratació. Amb una planificació adequada, podreu gaudir de l’esport amb seguretat i eficàcia, fins i tot en les condicions més caloroses.