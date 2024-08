BEGUDES ISOTÒNIQUES PER A ESPORTISTES (i)

Publicat per LLUÍS RODON Dietista-nutricionista Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l’arribada de l’estiu i les altes temperatures, la hidratació esdevé un aspecte fonamental per a qualsevol persona que practiqui esport. La calor augmenta la pèrdua de líquids a través de la suor, fet que pot provocar deshidratació si no es prenen les mesures adequades. Per als esportistes, mantenir un nivell òptim d’hidratació és clau per garantir un bon rendiment i prevenir problemes de salut associats amb la calor i l’exercici intens. En aquest context, les begudes isotòniques es presenten com una eina essencial per recuperar els líquids i els electròlits perduts durant l’exercici.

Per què són importants les begudes isotòniques?

Durant l’exercici, especialment en condicions de calor, el cos perd una gran quantitat d’aigua a través de la suor. Aquesta pèrdua d’aigua no només redueix la quantitat de líquid al cos, sinó que també disminueix els nivells d’electròlits com el sodi, el potassi, el clor o el magnesi. Aquests minerals són fonamentals per al funcionament correcte dels músculs i per mantenir l’equilibri dels fluids en el cos.

Les begudes isotòniques estan dissenyades per recuperar tant els líquids com els electròlits perduts durant l’exercici. A diferència de l’aigua, que només reemplaça el líquid, les begudes isotòniques també contenen la quantitat adequada d’electròlits i carbohidrats per ajudar a mantenir l’energia i evitar el desequilibri electrolític, que pot portar a problemes com rampes musculars o fatiga prematura entre altres situacions més greus.

Com hauria de ser una beguda isotònica ideal?

Per a una hidratació òptima durant l’exercici, és important que la beguda isotònica tingui una composició adequada. Això inclou una concentració d’electròlits suficient per recuperar els minerals perduts, principalment el sodi, i una proporció adequada de carbohidrats que contribueixin a mantenir l’energia sense retardar el buidament gàstric.

-Sodi: entre 0,5 i 0,7 grams per litre. El sodi és clau per mantenir l’equilibri dels fluids i estimular la set, la qual cosa promou una ingesta més regular de líquids.

-Carbohidrats: entre un 6% i un 9% de la beguda hauria de ser carbohidrats. Aquesta proporció ajuda a mantenir els nivells d’energia durant l’exercici prolongat sense causar problemes estomacals.