Aliments i memòria (I)

La nostra capacitat de recordar informació, fets i experiències és una part essencial del que ens fa humans. La memòria, tanmateix, no és una entitat estàtica; pot millorar-se o deteriorar-se depenent de diversos factors, incloent la nostra alimentació. En aquest article i el de la setmana vinent explorem els aliments que la ciència ha demostrat que poden ajudar a millorar la memòria i mantenir la salut cerebral en general.

Peix ric en omega-3

El peix gras, com el salmó, la truita, les sardines i la tonyina, és ric en àcids grassos omega-3, especialment el DHA (àcid docosahexaenoic), que és crucial per a la funció cerebral. Els omega-3 ajuden a construir membranes cel·lulars al voltant de les neurones, cosa que facilita la comunicació entre elles. A més, diversos estudis han demostrat que una deficiència d’omega-3 està associada amb el deteriorament cognitiu i una menor capacitat de memòria.

Fruits secs i llavors

Els fruits secs, especialment les nous, són una font excel·lent d’antioxidants, greixos saludables i vitamina E. La vitamina E protegeix les membranes cel·lulars del cervell de l’estrès oxidatiu, que és un factor que contribueix al deteriorament cognitiu amb l’edat. Investigacions han trobat que el consum regular de fruits secs està associat amb una millor funció cerebral a llarg termini.

Fruits vermells i baies

Els fruits vermells com els nabius, les mores i les maduixes estan plens d’antioxidants i altres components beneficiosos que poden millorar la comunicació entre les cèl·lules del cervell, reduir la inflamació i retardar l’envelliment cerebral. Les antocianines, els compostos que donen el color viu a aquestes fruites, han estat relacionades amb una millora en la memòria.

Vegetals de fulla verda

Els vegetals de fulla verda com els espinacs, la col arrissada i el bròquil són rics en vitamines i nutrients com la vitamina K, luteïna, folat i betacarotè. Aquests nutrients són essencials per a la salut cerebral i s’ha demostrat que poden ajudar a retardar el deteriorament cognitiu.

Grans sencers

Els grans sencers, com la civada, l’arròs integral i el pa integral, proporcionen una font constant d’energia per al cervell gràcies al seu elevat contingut en fibra i carbohidrats complexos. Mantenir nivells estables de glucosa a la sang és molt important per mantenir la concentració i la funció cognitiva.