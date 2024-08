Temps de gelats

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

En ple estiu i amb els termòmetres registrant temperatures de rècord, el que ve més de gust són els menjars refrescants, i el gelat és sens dubte una de les postres preferides durant els mesos que fa més calor. No obstant això, sovint defugim d’aquest producte per les calories que conté. El cert, però, és que el gelat també aporta múltiples beneficis:

1. És ric en calci. Una ració de gelat amb base de llet o de iogurt aporta fins al 15% de les necessitats de calci diàries. El calci és un mineral molt important per al cos humà, ja que ajuda al creixement i protecció de dents i ossos.

2. Proteïnes i vitamines. Així mateix, el gelat és ric en proteïnes, vitamines A, B2 i B6, C, D, E, fòsfor, magnesi, sodi i potassi. Això el converteix en un aliment perfecte a totes les edats.

3. Energia per al cos. El gelat conté hidrats de carboni, fonamentals per donar-nos l’energia que necessitem al llarg del dia. No ens hem de preocupar excessivament per la dieta. Un altre dels beneficis del gelat és que tan sols aporta el 10% de les calories que necessitem al dia. A més, sempre podem trobar la versió sense sucre i sense gluten per gaudir d’aquesta refrescant especialitat sense remordiments. Els gelats artesans, per exemple, només contenen un 6% de greix.

4. Serem més feliços. Els gelats contenen un aminoàcid anomenat triptòfan, gràcies al qual els nivells de serotonina augmenten. Què significa això? Menjar gelat millora l’estat d’ànim i redueix els símptomes vinculats amb la depressió.

5. Hidratació. En dies calorosos, el gelat aporta hidratació. Si sentim cansament o decaïment per la calor és el moment de prendre un gelat.

6. Sabors per a tothom. La indústria del gelat ha apostat per ampliar el ventall de sabors i textures. Per això avui dia és molt fàcil trobar sabors que agradin a tothom. Fins i tot podem fer les nostres pròpies combinacions per trobar el gelat perfecte. Els toppings de fruites, xocolata, fruits secs... també ajuden.

En qualsevol cas, hem de tenir en compte que els gelats acostumen a tenir un alt contingut en greixos de llet, que normalment són saturats i, per tant, perjudicials per a la salut, ja que provoquen colesterol. En aquest sentit, els gelats artesans són molt més lleugers. També la quantitat de sucres és elevada, fet que s’ha de tenir en compte entre les persones diabètiques. Per tant, el seu consum ha de ser moderat, i des d’una perspectiva nutricional l’ideal és menjar-lo com a postres en lloc de fer-ho entre àpats.