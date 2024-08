Aliments ben protegits

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’estiu porta dies llargs, assolellats i calorosos, ideals per gaudir a l’aire lliure. No obstant això, les altes temperatures també representen un repte per a la conservació dels aliments, ja que la calor accelera el procés de descomposició i augmenta el risc d’intoxicacions alimentàries. Per això és important seguir una sèrie de consells essencials per mantenir els aliments frescos i segurs durant els mesos més calorosos.

1. Mantenir la cadena de fred

Un dels principis més importants en la conservació d’aliments és mantenir la cadena de fred. Això significa que els productes refrigerats o congelats han d’estar a la temperatura adequada des de la compra fins que arribin a casa. Comprar aquests aliments al final del nostre recorregut pel supermercat reduirà el temps que passen fora de la nevera. També podem fer servir bosses tèrmiques per transportar-los, especialment si hem de fer un trajecte llarg. En arribar a casa, no oblidem posar-los immediatament a la nevera o al congelador.

2. Ajustar la temperatura dels aparells

Per garantir la conservació adequada dels aliments, és crucial que la nevera i el congelador estiguin a la temperatura correcta. La nevera ha de mantenir-se a una temperatura de 4°C o menys, mentre que el congelador ha d’estar a -18°C o menys.

3. Emmagatzematge adequat

Un bon emmagatzematge ajuda a prolongar la frescor dels aliments i a prevenir la contaminació encreuada. Podem guardar-los en recipients hermètics o bosses amb tancament per evitar que absorbeixin olors i sabors d’altres productes a la nevera. També és important no deixar els aliments cuinats a temperatura ambient durant més de dues hores.

4. Ús de tecnologia

Hi ha diverses eines i tecnologies que ens poden ajudar a conservar els aliments de manera més eficient durant l’estiu, des de màquines de segellat al buit fins a deshidratadors. Utilitzades correctament poden ser molt útils.

5. Planificació i organització

Una bona planificació ens ajudarà a conservar millor els aliments i reduir el malbaratament. És important consumir primer el menjar perible per evitar que es faci malbé, així com no comprar en excés, especialment productes frescos que tenen una vida útil curta. També es pot utilitzar el principi de “primer a entrar, primer a sortir” (FIFO, per les sigles en anglès): col·loquem els aliments acabats de comprar darrere dels més antics per assegurar-nos d’agafar primer els que tenen més temps.