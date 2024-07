La galeta perfecta (II)

detail.info.publicated Xènia Sinfreu Bergués Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Quan comprem galetes al supermercat, és molt important que, primer de tot, ens fixem bé en els ingredients que contenen. En aquest sentit, és fonamental saber llegir les etiquetes per tal de saber què és el que estem menjant. Com ja vam ressaltar en l’article de la setmana passada, els dibuixos, noms i atribucions saludables que la indústria alimentària fa constar als envasos no sempre són gaire precisos.

El primer ingredient que apareix a la llista és el més abundant, així que si en la nostra elecció el primer ingredient és el sucre, millor tornem a intentar-ho. El més aconsellable seria que el primer ingredient fos un cereal integral o una farina elaborada a partir d’aquest tipus de cereal.

També ens hem de fixar en quins olis porten les galetes. El millor és l’oli d’oliva verge extra, però si no pot ser, l’oli d’oliva o l’oli d’oliva verge sempre seran millors opcions que qualsevol oli vegetal o hidrogenat.

Finalment, aquesta llista d’ingredients ha de ser el més curta possible: com menys ingredients i més naturals siguin, millor.

Un aspecte indispensable per escollir les galetes és que ens agradin. Semblarà una ximpleria, però és important triar un producte que ens sigui agradable al gust, no només perquè al paquet hi diu “light” o “sense sucres afegits”.

No hem de demonitzar les galetes, sempre que siguem conscients que no són per menjar cada dia de la setmana. La galeta que finalment escollim, gaudim-la!

RECEPTA

Galetes de civada i plàtan

-200 g de flocs de civada

-60 g de xocolata negra de més del 80% de cacau

-3 plàtans madurs (com més madurs, millor)

1. Xafem els plàtans amb una forquilla i afegim la civada fins que quedi tot ben integrat i la barreja no sigui molt apegalosa.

2. Tallem la xocolata a trossets petits i ho afegim a la massa.

3. Agafem porcions de massa i les col·loquem en una safata de forn. Les courem 15-20 minuts a 180º (heu de fixar-vos que les vores comencen a quedar daurades).

Deixeu refredar i ja estan llestes!