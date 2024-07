La galeta perfecta (I)

Ho sento molt, però no existeix la galeta perfecta! La millor opció si volem menjar galetes és fer-les a casa. Però si les hem de comprar al supermercat, l’única alternativa viable és buscar aquelles que siguin com menys ultraprocessades millor.

Les galetes són un producte nutritivament poc interessant, però no només tenen aquest desavantatge, sinó que a més estan molt integrades en el nostre dia a dia:

–Desplacen el consum d’altres aliments més saludables. Per exemple, si tenim costum de consumir-les a l’hora d’esmorzar, estem perdent l’oportunitat de menjar fruita, iogurt, unes torrades… Aliments que ens aportaran molts més nutrients que les galetes.

–Emmascaren la sensació de sacietat. Són tant palatables que no en tenim mai prou i solen tenir un format o mida perfecte per anar menjant sense ni tan sols adonar-nos-en.

–Pràcticament totes les galetes contenen sucres, farines refinades, olis o greixos vegetals i sal. Aquests ingredients no ens aporten cap benefici, tot el contrari.

–Que les galetes siguin cruixents, dolces, saboroses i amb aquells trossets de xocolata no és casualitat. La indústria alimentària sap que és el que més ens agrada i ho explota al màxim.

–La publicitat i el màrqueting ens fan creure que unes galetes amb fibra afegida o amb llavors es converteixen en una opció més saludable i no és així. També s’utilitzen denominacions que ens inciten a l’error. Per exemple, si una galeta té un nom que ens recorda molt el concepte digestiu ha de voler dir que són bones per a la digestió, oi? O si el paquet ens indica que són “recepta tradicional”, no podem no refiar-nos dels nostres ancestres, veritat? Els embolcalls vistosos tampoc ens ajuden que no ens cridin l’atenció.

Sabent tot això, com podem escollir la millor opció?

Com us he dit abans, la primera alternativa i la més vàlida és fer nosaltres mateixos les galetes a casa, però si això no és possible, haurem de buscar, dins de la infinita oferta del mercat, una galeta vàlida. La setmana vinent us donarem alguns consells per fer-ho.