La dieta cetogènica (II)

Seguint aquesta dieta de manera estricta, uns mecanismes bioquímics i metabòlics complexos fan que l’organisme acabi produint unes substàncies denominades cossos cetònics, que provoquen un estat de cetosi nutricional.

- Els tres cossos cetònics són l’acetoacetat, el beta-hidroxibutirat i l’acetona.

- Aquest estat de cetosi (que no s’ha de confondre amb la cetoacidosi diabètica, que és un cas d’urgència mèdica i que pot aparèixer en casos de diabetis descontrolada) fa que l’organisme utilitzi el greix com a font d’energia, en lloc dels hidrats de carboni (la glucosa o el sucre a la sang), com és habitual.

- La cetosi nutricional i els cossos cetònics apareixen de manera fisiològica després d’unes quantes hores sense consumir aliments: el dejuni. Moltes persones que fan servir la dieta cetogènica la combinen amb el dejuni intermitent per millorar-ne els efectes, sempre sota la supervisió d’un dietista-nutricionista competent.

- En estat de cetosi, l’organisme pot fer servir el greix exogen, aportat pels aliments, o el greix endogen, el mateix greix corporal.

- Per aquest motiu, la dieta cetogènica pot ser molt eficient per perdre pes i regular el metabolisme en casos de sobrepès, obesitat o malalties metabòliques com la diabetis.

- Els cossos cetònics tenen propietats antiinflamatòries i protectores del sistema nerviós, cardiovascular, metabòlic i hormonal. El camp d’investigació d’aquesta dieta terapèutica és molt esperançador.

-La dieta cetogènica és difícil d’aplicar i s’ha de seguir de manera molt estricta per assolir la cetosi nutricional, mantenint una alimentació equilibrada, variada i completa, en què tots els nutrients essencials siguin presents.

-Com totes les dietes, té contraindicacions i s’ha d’aplicar sota la supervisió d’un dietista-nutricionista experimentat.