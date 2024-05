La dieta cetogènica (I)

detail.info.publicated Alice Dénoyers Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Dieta mediterrània, dieta hipocalòrica, dieta paleolítica, dieta vegetariana, dieta vegana, dieta antiinflamatòria, dieta sense gluten, dieta carnívora, dieta hiperproteica, dejuni intermitent.

Hi ha tants models dietètics al nostre abast que ja no sabem com alimentar-nos! I encara menys des que totes aquestes dietes es promocionen de forma massiva per les xarxes socials.

Els dietistes-nutricionistes graduats i els tècnics superiors en dietètica tenen competències professionals per transmetre al públic informació científica sobre alimentació i nutrició.

Tot i així, les xarxes ens desborden d’informació sobre dietes i models alimentaris, a través de tot tipus d’influenciadors, entrenadors personals o experts que, moltes vegades, no tenen la formació acadèmica suficient per aportar informació contrastada i fiable.

Hem mencionat diferents dietes conegudes, però, per què hauríem de seguir-les? Perquè estan de moda, perquè volem aprimar-nos uns quilets, per tenir més energia, per guanyar massa muscular, per uns motius de salut específics o simplement per experimentar uns tipus d’alimentació diferents?

Aquesta setmana i la vinent parlarem de la dieta cetogènica, que s’ha popularitzat molt des dels anys 2010.

Molt més que una simple dieta de moda, la dieta cetogènica es va desenvolupar als anys vint com a tractament terapèutic de l’epilèpsia infantil refractària, és a dir, per tractar nens amb epilèpsia que no responien a cap tractament convencional.

També es feia servir amb pacients diabètics abans de l’aparició de la insulina sintètica als anys cinquanta.

La dieta cetogènica es basa en el repartiment de macronutrients de la següent manera: un 70%-80% de greixos, un 20% de proteïnes i un 5%-7% d’hidrats de carboni.

Els aliments recomanats són:

–Fonts de greixos saludables: oli d’oliva, alvocat, oli de coco, olives, ous, carns i peixos greixosos, fruita seca, etc.

–Fonts de proteïna: carns, ous, peix i marisc.

–Fonts d’hidrats de carboni amb baix impacte glucèmic: hortalisses, verdures de fulla verda com espinacs, bledes o enciam, endívies, ravenets, cogombre, bròquil, carbassó, fruites vermelles, etc.

Els aliments que es descarten són els productes a base de farines com el pa, la pasta, l’arròs, els llegums, les galetes, etc. Tampoc no es poden consumir aliments processats o dolços, begudes alcohòliques, refrescos, sucs, etc.

Dietista-nutricionista

Col·legiada núm. 23/37