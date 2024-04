'Operació biquini': Diàleg intern i cultura de dieta

detail.info.publicated Marina Mas Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Per saber si hem estat mai víctimes d’aquesta cultura de la dieta, preguntem-nos si ens identifiquem amb algun d’aquests hàbits o pensaments:

–“Em peso a diari, fins i tot vàries vegades el mateix dia.”

–“M’obsessiono amb la meva panxa, braços o cuixes.”

–“Faig exercici per cremar calories i perdre pes.”

–“Dono molta importància a la forma del meu cos.”

–“Em comparo habitualment amb altres persones i m’avergonyeixo de la meva aparença.”

–“Per a mi és molt important baixar de pes, sento que la vida serà millor estant prim o prima.”

–“Evito menjar certs aliments per por a engreixar-me.”

–“A vegades opino o jutjo els hàbits alimentaris o aspecte físic d’altres persones.”

El bucle de la dieta, aquest cicle que es repeteix una vegada i una altra, és molt habitual i es tradueix en afirmacions com “dilluns començo la dieta”, “em poso a dieta després de les festes”, “tinc un casament i m’he d’aprimar”, “detox després de l’estiu”, “no puc, que estic a dieta”, “provaré només un tros”, “total ja he trencat la dieta”... Us sona, oi? Ara m’agradaria reflexionar sobre com podem canviar aquest missatge.

Algunes de les opcions són enfocar-se en la millora dels hàbits en comptes del pes, menjar amb un nivell major de consciència, augmentar el plaer d’assaborir els aliments i connectar amb els vostres senyals de gana i sacietat, intentant que la vostra alimentació diària sigui suficient, saciant i atractiva.

Per això us porto unes preguntes perquè les tingueu en ment i us les feu quan us vinguin pensaments relacionats amb tot el que hem parlat en les línies anteriors.

–Quina és la motivació que hi ha darrere la dieta? Està exclusivament centrada en el pes? Des d’on em vull cuidar?

–El meu compromís és real o només busca encaixar en els estàndards de bellesa?

–És un objectiu assolible?

–Té en compte la meva salut emocional i social?

–En l’àmbit emocional, farà augmentar la meva frustració o la meva confiança?

Recordeu que una alimentació saludable es reflecteix en diversos aspectes de la salut més enllà del pes. Aquests poden ser millores en els nivells d’energia, la qualitat del son, la digestió, l’estat d’ànim i la concentració.

Si ens centrem en aquests indicadors tindrem una visió més completa de com la nostra alimentació està afectant el nostre benestar general. I us asseguro que aquesta perspectiva ampliada pot ser més motivadora i gratificant que la simple pèrdua de pes. Per això, si teniu previst començar l’operació biquini, tingueu present que no tot és blanc o negre. Seguir una alimentació saludable en el sentit més global us permetrà gaudir del procés i trobar-vos millor en l’esfera física i emocional.